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    首頁　>　社會

    假面試誆「潛規則」又擺槍性侵應徵女 月事來潮仍不放過

    徐男在求職網站上徵才，誘騙女被害人遵守「潛規則」，還在顯眼處擺放槍枝，脅迫性交，歷審皆依攜帶凶器強制性交罪將陳男判刑7年6月定讞。示意圖。（情境照）

    徐男在求職網站上徵才，誘騙女被害人遵守「潛規則」，還在顯眼處擺放槍枝，脅迫性交，歷審皆依攜帶凶器強制性交罪將陳男判刑7年6月定讞。示意圖。（情境照）

    2024/11/27 11:23

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市徐姓男子前年在求職網站上徵才，誘騙女被害人遵守「潛規則」即可獲得高薪、好福利，要求她穿著透膚絲襪去面試，徐男在顯眼處擺放槍枝，脅迫性交，被害人因月事而流血，他還謊稱行房可以「解血水咒」，歷審皆依攜帶凶器強制性交罪將陳男判刑7年6月定讞。

    判決指出，徐男2022年1月3日前，在求職網站刊登徵才資訊，被害女子上鉤；陳男傳LINE給她說若願意讓老闆「潛規則」，容易獲得高薪、較好福利，慫恿她面試時精心打扮、穿透膚絲襪前往面試。

    面試時徐男先拉下一樓鐵捲門，隔絕外界干擾，並將空氣槍放在顯眼處，暗示可能威脅生命，進而要求她執行潛規則，但她正值月經，流了很多血，拒絕行房，陳男竟說要幫她解血咒，她拒絕未果後，因害怕倘若再不從，可能會有生命危險，只好屈從。事後報警。

    法院一、二審皆認定陳男犯行明確，漠視身體及性自主權，戕害被害人，惡性重大，犯後否認犯行，犯後態度不佳，量處7年6月刑，最高法院駁回陳男上訴確定。

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