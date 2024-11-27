「喪屍煙彈」列3級毒品後最大宗 高雄首查獲135公斤市價27億

保三總隊查獲喪屍煙彈毒品「依托咪酯」。（讀者提供）

2024/11/27 10:55

〔記者洪定宏、蔡清華／高雄報導〕行政院今年8月5日公告將喪屍煙彈「依托咪酯」列為第三級毒品後，橋頭地檢署指揮保三總隊第二大隊於10月初在高雄港進口貨櫃查獲135公斤、市價27億元，法辦葉姓收貨人，再追查販毒集團，全案依運輸第三級毒品等罪嫌偵結起訴。葉嫌惡性重大，請求法院從重量處有期徒刑15年。

保三總隊分析，1公斤的依托咪酯，添加甘油等溶劑後，約可製成1萬顆喪屍煙彈，1顆喪屍煙彈市價行情2000元至2500元，所以這次查獲的135公斤依托咪酯，粗估可製成135萬顆喪屍煙彈，市價至少27億元。

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保三總隊指出，高雄港1件進口申報「化學品」的貨物，原本通報重量65公斤，後來上修至265公斤，專案小組發現可疑，報請檢方指揮偵辦。

專案小組打開貨櫃查驗，發現化學桶的底層，夾藏以貼紙為標示的不明粉末袋，鑑定後確認為喪屍煙彈毒品「依托咪酯」共27袋、135公斤；10月11日在高雄市仁武區某超商前，逮捕收貨人葉姓男子，在葉男住處查獲報關文件、印信及少量毒品，將他依違反毒品危害防制條例移送法辦。

保三總隊指出，「喪屍煙彈」內含的毒物成分，讓人吸食後，會立刻產生麻醉效果，造成無法思考、控制行為，甚至引發異常顫抖、抖動等危險行為，已造成2起員警因公殉職的憾事，影響社會治安甚鉅。

檢方調查，葉嫌今年5月間，與運毒集團透過通訊軟體接洽，葉以30萬元之報酬，負責接收運抵我國之毒品包裹及進口報關事宜，運毒集團於10月間自印度將含有第三級毒品依托咪酯之包裹，分別夾藏入10個圓筒中，經航空班機空運至高雄小港國際機場。

葉10月9日9時許持偽造之印章報關，指示貨運公司將貨品送至高雄市仁武區澄觀路一段某號旁空地，嗣葉出面與司機確認貨物狀態時，經警方依法拘提，並扣得第三級毒品「依托咪酯」，總計27袋、總毛重高達135公斤。

橋檢指出，近來施用第三級毒品依托咪酯之毒駕案件頻傳，毒駕事件已造成數名無辜警員及民眾死亡受害，全案走私依托咪酯數量為史上最多，對社會危害甚鉅，葉嫌惡性重大，請求法院從重量處有期徒刑15年。

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保三總隊查獲喪屍煙彈毒品「依托咪酯」。（讀者提供）

毒品「依托咪酯」，總計27袋、總毛重高達135公斤。 （記者蔡清華翻攝）

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