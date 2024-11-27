台女成功訴離港籍無情郎 是否取得扶養費仍未知

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2024/11/27 10:47

〔記者溫于德／台南報導〕台女阿美與港籍阿坤婚後原本同居香港住處，後來阿美返台生產，阿坤卻未依承諾來台同住更人間蒸發，阿美決定訴請離婚。台北地院指阿坤未到庭答辯也沒透過書狀說明，決定依阿美所求判准離婚，並將小孩的親權交給母親，另要阿坤每月支付1.3萬多元的扶養費，直到小孩成年為止；然阿坤未入境，在台如又無財產，這筆扶養費恐無法取得。

阿美、阿坤是在7年前結婚並同居香港租屋處，4年前阿美懷孕，夫妻協議阿美返台

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生產、小孩在台成長，然阿美回台待產並生下小孩，阿坤卻未如其承諾來台更拒絕透露行蹤，也沒有支付家庭生活、小孩扶養費，導致阿美需外出謀職，一肩扛起照顧家庭之責。

阿美說，對家庭的付出與辛勞，並非常人可以體會，她對這段夫妻之情也已消磨殆盡，故除訴請離婚外，也因為小孩自幼在台由她照顧，她對小孩生活習性、健康狀態知之甚詳，加上她有強烈意願擔任小孩的監護人，並有充分教養經驗、家庭支持也完善，且基於幼兒從母原則，請將小孩的親權單獨判給她，阿坤則要按月給付扶養費，直到小孩成年為止。

北院審理期間囑託基金會進行訪視，得知阿美身心狀況良好，有工作與經濟收入，雖工作時間難以完全契合小孩的作息，但在家庭支持下，阿美應能提供小孩一定的親職時間，且阿美母子目前居住在與家人共同持有的套房，照護環境並無不妥；至於年僅3歲的小孩雖無法清楚表達意願，但訪視期間小孩並未受到不當照顧。

北院因此在判准離婚的同時，考量父親阿坤從小孩出生後便難以聯繫，代表並不關心小孩。也沒有實際照顧小孩的經驗、意願，故將親權判給母親阿美；另審酌阿美的月收入、行政院主計處公布台中市於2013年每人每月消費支出等，再判阿坤每月應給付1.3萬餘元的扶養費給阿美。可上訴。

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