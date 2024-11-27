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    首頁　>　社會

    國道大貨車載怪手窗框掉落波及2車 警將開罰至少3000元

    大貨車上裝載的怪手窗框在國道上突然掉落，波及後面2輛車輛。（民眾提供）

    大貨車上裝載的怪手窗框在國道上突然掉落，波及後面2輛車輛。（民眾提供）

    2024/11/27 11:03

    〔記者歐素美／台中報導〕59歲林姓男子駕駛大貨車載運怪手，昨天下午1點左右，行經國道1號北上167.1公里處，怪手的窗框突然掉落噴飛，波及兩輛轎車，國道公路警察局第三公路警察大隊，將依道路交通管理處罰條例開罰3000至18000元罰款。

    國道警察表示，昨天下午1點左右，國道1號北向167.1公里處發生交通事故，並於13時10分排除。

    經查林男（59歲）駕駛大貨車載運怪手，行駛途中怪手的窗框突然掉下來，一路滾飛，撞擊後方張男（34歲）駕駛的轎車與溫女（31歲）駕駛的轎車，造成兩車毁損。

    警方將依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

    警方並呼籲用路人，裝載貨物請勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。

    怪手窗框在國道突然掉落，波及兩輛轎車造成車輛毁損。（民眾提供）

    怪手窗框在國道突然掉落，波及兩輛轎車造成車輛毁損。（民眾提供）

    怪手窗框在國道突然掉落，波及兩輛轎車造成車輛毁損。（民眾提供）

    怪手窗框在國道突然掉落，波及兩輛轎車造成車輛毁損。（民眾提供）

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