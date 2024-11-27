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    首頁　>　社會

    愛不到酒店女公關狠砍7刀喪命 高院重判狠男無期

    男子陳冠霖欲帶張姓酒店女公關出場被拒，竟狠砍她7刀喪命，高等法院重判無期徒刑。（記者楊國文攝）

    男子陳冠霖欲帶張姓酒店女公關出場被拒，竟狠砍她7刀喪命，高等法院重判無期徒刑。（記者楊國文攝）

    2024/11/27 10:55

    〔記者楊國文／台北報導〕56歲男子陳冠霖今年3月初至台北市某酒店欲帶29歲張姓女公關出場遭拒，惱羞成怒持水果刀砍殺張女胸、腹、頸等要害7刀，並跨坐在她身上猥褻，張女傷重不治，台北地院組成國民法官審理，判陳男無期徒刑；上訴後，高等法院今仍判陳無期徒刑，可上訴三審。

    台北地檢署調查，今年3月2日晚間6時，陳男獨自前往北市中山區某酒店喝酒，至晚間10時半張女上班後，陳男點檯張女陪酒，喝到隔日清晨8時許，陳男想帶張女出場遭拒，2人在包廂劇烈爭吵，服務人員聽到後進入查看，驚見張女倒臥廁所，頸部、腹部及胸部遭陳男持預藏水果刀刺傷7刀，血流如注。

    陳男行兇後，不顧張女傷勢嚴重，竟打赤膊跨坐在張女撫摸其私處、乳房，直到服務人員進入才停手。張女雖被緊急送醫，仍因失血過多不治。北檢今年6日29日依攜帶兇器而強制猥褻故意殺人罪起訴陳男。

    台北地院組成國民法官審理，陳男坦承殺人，否認攜帶兇器強制猥褻，辯稱案發時因憂鬱症、酒醉致辨識能力顯著降低。

    國民法官法庭依據台北醫學大學精神鑑定，認定陳男當時精神狀況並無異常，是衝動情緒下的「表達性攻擊行為」，與智識、精神疾病無關，不適用減刑規定，審酌陳男犯罪動機，犯案手段惡性重大，危害至鉅，也未獲被害人家屬宥恕，判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案上訴高等法院。

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