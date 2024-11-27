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    雲林傳狼師20年前性侵女學生 教育處：已啟動調查

    示意圖（資料照）

    示意圖（資料照）

    2024/11/27 10:25

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林某國小傳出陳姓男老師涉嫌在20年前猥褻性侵女學生，當年受害女學生A女因家族中有小妹妹要進入該校就讀，鼓起勇氣向學校提出調查才揭發陳男的惡行。據了解，在A女提出後又有一名B女也出面指控。雲林縣府教育處指出，陳男已在今年8月退休，學校在同月接獲投訴已啟動調查。

    據指出，A女當年就讀國小5年級，陳男是導師，剛開始陳男要她午休時間到辦公室幫忙批改作業，再趁沒有人時碰觸她的身體，見她不敢反抗，行徑更加囂張，甚至把她帶進電腦教室，將窗簾拉起來，手伸進A女的衣服內，還將她抱到腿上用手侵入她的隱私部位和生殖器，A女覺得不舒服試圖反抗，陳男卻以師長權威逼迫她。

    據了解，事後陳男還會說很多甜言蜜言，還送當時流行的小文具，企圖掩飾自己的惡行，A女不敢告訴父母，但因心裡懼怕不敢上學，曾多次裝病不想上學，畢業後只要有回學校的活動，她都拒絕參加。

    A女因家族中有小女生要進入該所學校就讀，擔心再有人受害，鼓起勇氣向學校舉發這名狼師。

    教育處指出，學校在8月接到舉發，已啟動性平調查，訪談雙方當事人，將視調查報告狀況後續再依照法規處理。

    據了解，陳男在該校服務20多年，擔任導師及組長，已於8月1日退休。而在他退休後，校方10月左右又接獲B女舉發。

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