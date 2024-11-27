感恩節辦貼心小活動 移民署新北市服務站推「感恩便利貼」

新北市服務站社工王文琍（右一）向印尼籍新住民母女介紹感恩節由來。（記者吳昇儒翻攝）

2024/11/27 10:06

〔記者吳昇儒／新北報導〕感恩節（Thanksgiving Day）即將到來，移民署新北市服務站特別推出「感恩便利貼」活動，提供新住民家庭及前來洽公的民眾以「感恩便利貼」傳遞感謝之情，讓平常不易說出口的言詞與生活中的小確幸能被看見，用愛圈起社會良善循環。參加的新住民都感到非常窩心，目前已累積超過10個國家住民留言。

新北市服務站表示，感恩節源自美國，從1621年開始在每年11月的第四個星期四與家人團聚一同慶祝豐收的成果，輪流分享過去一年經歷的感激時刻。

請繼續往下閱讀...

為了增進國人對多元文化的認識，瞭解感恩節的典故與歷史，同時也提前感受過節的歡樂氣氛，特別設置了「用感謝貼近彼此的心」感恩牆，色彩繽紛的牆面上寫滿了參與者用不同語言寫下的感恩話語，包括對家人、朋友、同事及自我的感謝，也有對服務站同仁、志工與通譯的感激，以及對台灣社會的美好祝福。

活動現場有來自印尼、緬甸、菲律賓、越南、韓國、美國與義大利等10國的新住民及其配偶、子女熱情參與，其中來自印尼的新住民帶著孩子，母女二人一起寫下對彼此的感謝，使服務站內處處都透著感恩的溫度。

新北市服務站林財榮主任指出，非常感謝熱情參與的民眾勇敢表達感謝，同時將這份溫暖與關懷化為具體行動傳遞散播出去，期能增添多元文化社會的相互理解及包容。

來自義大利的外籍學生開心分享感恩留言。（記者吳昇儒翻攝）

前來洽公的民眾以「感恩便利貼」傳遞感謝之情。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法