性騷慣犯搭客運又對女學生伸狼爪 判刑3個月

基隆地院審理後，認定黃男觸犯性騷擾罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/11/27 09:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾犯下性騷擾案件的54歲黃姓男子去年5月7日上午7時許，從新北市萬里區搭客運前往金山，途中卻刻意坐在16歲女學生旁，再用手背、手指連續觸摸女學生大腿多次。甚至趁女學生按下車鈴機會，用手滑過對方大腿。被騷擾學生回家後告知母親，對黃男提告。基隆地院審理後，認定黃男觸犯性騷擾罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，黃男於案發當時搭乘淡水客運往金山方向，碰巧遇到要到學校上課的16歲女學生，隨即選擇坐在女學生旁的空座位。搭車期間，黃男不時用左手手背、手指觸摸女學生的大腿，更在她按左側窗戶旁下車鈴的機會，用手背及手臂滑過女學生的大腿外側性騷擾得逞。

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女學生當下因害怕不敢聲張，返回家中後，向母親透露，隨即前往派出所報案，並對黃男提告。

檢察官偵訊時，黃男承認案發當下確實有坐在女學生旁，勘驗車內影像，也清楚看見黃男刻意用手觸摸女學生的畫面，認定他涉犯性騷擾罪，將其起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時，黃男坦承犯行，並表示自己願意與對方和解，希望取得被害少女原諒，希望法官予以輕判。但女學生母親卻指出，黃男若是第一次犯案，還會選擇原諒他，但是這已經是第三次；女學生也向法官表示，自己不願原諒黃男，案後自己搭公車都會有陰影，怕再次遇到對方，請法官判處重量刑。

法官審理後，認為黃男於2010年起迄今，共有4次妨害性自主或性騷擾防治法前科，犯後態度不佳，故判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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