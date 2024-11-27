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    阿公開得利卡接國小孫兒放學 校門口撞斷電桿暴衝百公尺

    得利卡廂型車車頭凹陷、擋風玻璃裂損。（圖由警方提供）

    得利卡廂型車車頭凹陷、擋風玻璃裂損。（圖由警方提供）

    2024/11/27 09:18

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣71歲李姓老翁，昨（26）日下午開著得利卡廂型車前往頭份國小接孫子放學，車輛於校門口旁等候，未料，老翁於移動車輛時，車輛暴衝，連根撞斷一支電桿後往前衝了100公尺才停下，失控過程全被路口監視器攝錄下，驚險萬分，所幸其他接送家長車輛紛紛閃避，也沒有波及到學生及民眾。

    頭份警分局今天表示，分局於昨天下午4點45分許，接獲報案稱頭份國小前有交通事故，立即派員前往處理。員警到場發現，為李姓老翁駕駛得利卡廂型車在學校門口路旁等候接送孫兒，車輛發生暴衝，撞斷電桿後持續往前暴衝，至約100公尺後始停下，沒有造成人員傷亡及其他車輛損毀。

    李姓老翁經警方進行酒測，酒測值0，他向警方表示，他原本停在校門口旁的電桿後方，見前、後的車輛離開，遂啟動引擎想把車子開到門口顯眼處，方便孫子辨認，結果車子突然莫名暴衝。

    這起事故過程，也被路口監視器攝錄下，畫面顯示，李姓老翁駕駛得利卡廂型車，於前、後接送家長車輛準備離開時，先往前撞了一下前方電桿，接著得利卡廂型車倒車後退後，又再往前將電桿連根撞斷，往前暴衝。前、後車輛駕駛見狀也紛紛閃避。

    警方呼籲駕駛人出門時應檢視車輛狀態，定期做好車輛保養，以避免行車中途故障或拋錨，若車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，請立即撥打「110」求助。

    校門口旁的電桿被連根撞斷。（圖由警方提供）

    校門口旁的電桿被連根撞斷。（圖由警方提供）

    得利卡廂型車突暴衝，撞斷校門口旁電桿。（圖由警方提供）

    得利卡廂型車突暴衝，撞斷校門口旁電桿。（圖由警方提供）

    校門口電桿被連根撞斷。（圖由警方提供）

    校門口電桿被連根撞斷。（圖由警方提供）

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