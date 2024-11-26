霸凌不成立仍調整職務 南市刑大隊長張文源6字回應

南市刑大隊長張文源。（資料照）

2024/11/26 23:28

〔記者王捷／台南報導〕台南市刑大隊長張文源遭控霸凌卻無實證，不過市警局仍報請警政署調整職務，張文源嘆「士可殺不可辱」。據傳市警局將安排一位有刑事經驗的警官代理。

日前有網路媒體報導指，台南市刑大隊長張文源疑涉職場霸凌，市警局調查後提報審議委員會，25日晚經多數決議不成立職場霸凌，但仍呈報警政署調整職務。

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局長林國清調任台南後，也從身邊部屬口中耳聞張文源的行為，「霸凌事件」被PO網，市警局立刻啟動調查。

依據往例，1月或是過農曆年後，警政署就將發布人事異動，張文源在異動前被調整職務，目前傳出市警局將安排一位三線一星、有刑事背景的警官代理刑大隊長職務。

張文源有會計師背景，擅長經濟犯罪，是警界少見專才，他在剛調任台南時，一度被高層倚重，希望他能解決泛濫的詐欺犯罪，但在不久後，台南發生林士傑槍殺案，案件陷入瓶頸。

刑大幹部說，張文源重視數字細節、很認真，但會將上頭的壓力轉移給部屬，目前的幹部階級，大多擅長傳統犯罪，對詐欺、經濟犯罪較陌生，所以不知道張文源的重點在哪，張文源又常因此冷嘲熱諷，造成上下關係變差的開端。

據了解，張文源遇上不熟悉的犯罪態樣、人際關係調查，只要不滿部屬的偵查進度，常先酸對方一番，又說不清楚偵查方向，不少幹部重複好幾次相同的工作，都被他打槍，覺得被刁難，暗地裡批評他是外行人，有次開會，基層幹部直接對著他開罵，在這之後張文源才稍微改變風格。

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