救了10個家庭！ 彰化縣住警器安裝率高達99.7％

彰化市日前民宅火災，所幸住宅火災警報器大作，讓住戶順利逃生。 （消防局提供）

2024/11/26 21:18

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中山路1棟透天厝民宅日前發生火災，所幸住宅火災警報器即時偵知，警報聲大作，讓一家3口順利從火場逃生；消防局統計，全縣住警器安裝率高達99.7%，今年1至11月共發生113件住宅火災，其中10個家庭因有確實安裝住警器，住戶得以在火勢未擴大前提前應變，化解更大危機。

消防局災害預防科指出，這次彰化市中山路住宅火災，發生在清晨7點，住戶還在睡夢中，所幸住宅火災警報器即時偵測煙霧，警報聲大作，讓一家3口驚醒，及早得知火災發生，及早逃生避難，有效避免不必要的人員傷亡。住宅用火災警報器設置的目的，即在於「及早發現火災、及早避難」，提升及保障住宅防火安全，降低火災發生機率及人員傷亡。

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消防局統計，今年1至11月間，彰化縣共發生113件住宅火災，損失逾500萬元，不幸中之大幸是，有10個家庭因有確實安裝住警器，得以在火勢尚未擴大前提前應變，將損害降到最低，成功化解危機。

消防局長施順仁指出，自2020年消防局建置住宅火災警報線上申請系統，不到4年的時間，各鄉市鎮已完成住宅火災警報器普設政策，全縣共有29萬戶完成安裝，安裝率高達99.7%，有效強化彰化縣住宅防火品質。

施順仁呼籲，家中每個通道及居室空間皆應裝設住警器，若家中有額外需求設置住警器，民眾都可以至各大網路及賣場通路主動添購，以補強居家防火安全網。

住家裝設住警器，住戶得以在火勢未擴大前提前應變。 （消防局提供）

彰化縣住警器安裝率高達99.7%。（消防局提供）

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