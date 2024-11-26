秒變喪屍！台中男大生玩「酒精路跑」 喧譁擾民還想咬人

男大生玩酒精路跑卻醉臥路上。（民眾提供）

2024/11/26 18:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方前天凌晨獲報，西區一處巷弄內有人大聲喧鬧擾人清夢，員警前往處理，發現是一群大學生玩起國外流行的「酒精路跑」遊戲，有人因醉酒行為脫序，吵鬧喧譁臥地不起，甚至試圖咬人，民眾形容「宛如喪屍」，員警立即採取保護管束，保障現場民眾安全。

據了解，所謂「酒精路跑」是近兩年在國外流行的遊戲，近年也引入台灣，遊戲規則係依人數分組分隊，從特定路段的街頭走到街尾，每經過一間便利商店就必須進去買一瓶酒（每次僅派一名代表進入超商購買，每位隊員須輪流進入），期間有人喝到投降或者吐就算淘汰，撐到最後者獲勝。

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台中市第一分局公益所前天凌晨獲報，公益路某巷弄內有多名年輕人大聲叫囂，有妨害安寧情事，經趕往了解，原來是時下年輕人當紅的酒精路跑活動，大學生們正準備前往下一個目的地，此時其中一名男大生（24歲）酒醉後行為脫序，不僅大聲謾罵且於馬路上臥地不起，甚至試圖咬友人耳朵。

由於該生大聲喧譁，引起樓上鄰居的不滿，認為已對公共秩序造成影響，且有可能傷害自己或他人，員警依《警察職權行使法》對其進行保護管束，加上他因爛醉嘔吐，員警擔心其身體狀況，隨即通知119救護車到場送醫觀察，後續通知家人到場接手，並提醒其母親勸其兒子應理性飲酒。

第一分局呼籲，飲酒要保持理性，避免情緒失控和衝動行為，應遵守社會秩序，酒後暴力和公共喧嘩不僅損害自己形象，也可能對周圍的人造成傷害及嚴重後果。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

員警到場了解。（民眾提供）

員警對男大生保護管束。（民眾提供）

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