深夜進入能源公司拍污染檢舉照 台中里長遭判拘役喊冤

台中大里區大元里長林瑞興，去年進入里內一家能源公司拍攝製造煙霧污染照片遭提告，法院依無故侵入他人建築物罪判拘役20日。（記者陳建志攝）

2024/11/26 17:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里某能源公司曾多次因製造空污挨罰，當地大元里里長林瑞興去年10月深夜見廠區冒煙進入拍照，並提供時代力量開記者會揭露，公司發現後對林提告；台中地院審酌，林未經同意擅自進入，但他關心里內事物，該公司也確實多次違規，依無故侵入他人建築物罪判林拘役20日，林男則喊冤考慮上訴。

判決指出，大里區大元里里長林瑞興，去年10月25日深夜11點左右，未經該能源公司同意，為拍攝生產過程煙霧產生狀態，明知並非執法機關，竟未會同有關執法機關到場，即無故自行侵入位於大里國中路的廠區內，以手機拍攝工廠生產過程的煙霧狀態，並將拍攝的影像檔案提供給時代力量政黨。

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時代力量前立委陳椒華去年10月30日在台北召開記者會，指控大里這家能源公司的SRF（固體再生燃料）製造廠長期污染外洩，經屢次檢舉無效，要求台中市政府勒令其立即停工，並呼籲環境部將SRF製造廠房納入環評範疇，並制定管理規範，記者會中並播放林瑞興拍攝的影片，該公司事後得知對林瑞興提出告訴。

林瑞興遭檢方依無故侵入他人建築物罪起訴，台中地院審理後，認為里長未經公司同意，擅自進入廠區內，所為顯有不該；但念及該公司確有多次違反廢棄物清理法經檢舉、裁罰的紀錄，且林瑞興為該里里長，因關心里內事物而犯下本案的犯罪動機，過程中也未造成廠區侵害，犯後也坦承犯行，依無故侵入他人建築物罪判林拘役20日，可上訴。

林瑞興對於被判拘役覺得很冤枉，強調當晚並非刻意進入廠區蒐證，而是接獲里民反映，廠區傳出煙霧和臭味，基於里長職責到場了解，抵達時社區守望相助隊也已經到場，當時曾呼喚廠區內人員，但都沒有人回應，因擔心發生火災等意外，見當時大門沒關才會進入廠區。

林瑞興表示，自己確實沒經過公司同意進入廠區，但他是為了公眾安全，事後將影片上傳社區群組，時代力量輾轉得知跟他聯絡才提供影片，質疑以後如果里內發生緊急狀況，里長是不是都等相關單位來才能處理？會考慮提出上訴。

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