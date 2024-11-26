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    「洗錢大亨」郭哲敏1億元交保 檢方再提抗告

    新北地院重裁「八八會館」負責人郭哲敏1億交保，新北地檢署決定提起抗告。 （資料照）

    新北地院重裁「八八會館」負責人郭哲敏1億交保，新北地檢署決定提起抗告。 （資料照）

    2024/11/26 15:36

    〔記者王定傳／台北報導〕新北地院審理被稱為「洗錢大亨」的郭哲敏涉地下匯兌、洗錢等案，合議庭於上月認定郭哲敏和親信張旭昇已無羈押必要，裁定郭5千萬元、張500萬元交保；新北地檢署抗告成功後發回更裁，新北地院11月18日裁定兩人保金各加一倍，郭哲敏1億元、張旭昇1千萬元交保，對此，新北地檢署已決定再提起抗告。

    合議庭當時裁定兩人保金各加一倍外，仍限制出境出海與住居、以及接受科技監控，還新增每天上午10時至12時之間，在指定門牌號碼前，用手機拍攝自己臉部照片，同步傳送至科技設備監控中心。

    對於合議庭的裁定，新北檢認為，法院裁定仍無法防止兩人逃亡，且郭哲敏涉案洗錢金額龐大，又曾逃亡海外、在國外有銀行帳戶，生活優渥又交往複雜，本案尚有證人未交互詰問完畢，因此希望法院繼續羈押。

    這不是郭哲敏涉案被押後第一次交保，他因涉地下匯兌、洗錢等案，卻在搜索前逃出國，檢調去年將他從泰國解送回台，聲押禁見獲准，去年11月追加起訴後，合議庭裁定將郭、張2人羈押禁見，2人直到今年4月才獲交保，檢方隨即抗告成功，兩人5月間再度被羈押，直至11月8日，合議庭認為兩人已無羈押必要，再次裁定交保。

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