女高中生落軌遭火車撞死 司機、助理站務員獲不起訴

高雄地檢署偵辦後，認為司機當時已按煞停，仍無法阻止悲劇，助理站務員則無明顯過失，最後處分3人不起訴。（資料照）

2024/11/26 15:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕台鐵高雄科工館站今年2月發生女高中生落軌，遭普悠瑪列車撞死意外，家屬質疑台鐵有過失，對火車司機、助理站務員等3人提告，高雄地檢署偵辦後，認為司機當時已按煞停，仍無法阻止悲劇，助理站務員則無明顯過失，最後處分3人不起訴。

台鐵328次普悠瑪列車2月16日晚上9點多，行經科工館站時，因過站未停，撞上落軌的江姓女高中生，江女傷重死亡，事後家屬對林姓司機員及邱姓、賴姓助理站務員3人提告過失。

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檢方偵辦時3人喊冤，林男稱普悠瑪最高速限為時速130公里，當時他以102公里通過，看到江女時已100公尺內，煞停緩衝距離不夠，難以阻止悲劇。

2名助理站務員則稱，雖負責站內狀況，但該車次普悠瑪並未停靠科工館站，因此當時並未下到月台查看。

檢方依據普悠瑪時速表，確認列車通過時速為102至108公里，科工館非停靠站，過站不需減速，林男當時確有做出煞車動作，但對於此突發事故，仍難以採取有效預防措施，林應無過失責任。

至於2名助理站務員，1人當時如廁，另1人負責售票，考量2人工作內容，列車通過時應無過失等問題，綜合現場事證，認定3人無過失責任，處分不起訴。

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