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    害未滿16歲少女生產又嘿咻另名少女 法官不准減刑、緩刑

    法官認為，蔡男前案已讓被害少女生下1女，後案並無憫恕條件及宣告緩刑理由，故不予減刑及宣告緩刑。（記者吳昇儒攝）

    法官認為，蔡男前案已讓被害少女生下1女，後案並無憫恕條件及宣告緩刑理由，故不予減刑及宣告緩刑。（記者吳昇儒攝）

    2024/11/26 15:46

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蔡姓男子2021年間陸續與兩名未滿16歲的少女發生性關係，其中一名少女更生下一女，蔡男因而被判處有期徒刑2月。另名少女為蔡男求情後，後案法官也判處蔡男有期徒刑2月。蔡男律師雖請求法官予以減刑並宣告緩刑，但法官認為，蔡男前案已讓被害少女生下1女，後案並無憫恕條件及宣告緩刑理由，故不予減刑及宣告緩刑。

    檢警調查，案發當時具有軍人身分的21歲蔡姓男子，竟與未滿16歲少女發生性關係；檢察官偵訊後，依涉犯對於14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪將他起訴。

    法院審理時，認為蔡男案發時身為現役軍人，也知少女未滿16歲，對性知識及性自主能力未臻成熟，仍發生性行為，對其身心健康與人格發展造成不良影響，實屬不該。但考量蔡男並未違反被害少女意願，且少女也表示不願提出告訴，加上坦承犯行、態度良好，故判處他有期徒刑2月。

    蔡男委任的辯護律師則表示，被害少女表示不願提出告訴，且當事人犯後態度良好，希望法官依依刑法第59條酌減其刑，並給予緩刑機會。

    法官卻查出，蔡男先前已經犯下相同案件，且前案少女為其生下一女，加上他觸犯公共危險案件緩刑付保護管束執行中，無情堪憫恕情形，無再減刑必要，不符宣告緩刑條件，維持原判決。

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