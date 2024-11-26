男子理髮違停路口紅線 警要開單他竟衝撞警方

王男突然自一旁理髮店衝出，甚至身上還帶著理髮披肩，自稱為該車輛駕駛。（記者鄭景議翻攝）

2024/11/26 14:29

〔記者鄭景議／台北報導〕41歲的王姓男子，前日前往台北市忠孝東路四段一間髮廊理髮，將車停在路口紅線處被警方發現，員警正要上前開單時，王男從理髮店跑出來，卻拒不配合警方查驗身分及開單，擅自進車內想開車離去，還撞上員警造成員警左腳多處擦挫傷，王男事後竟還想裝沒事徒步返回，當場被員警逮捕依妨害公務罪送辦。

警方表示，前日下午一時許，敦化南路派出所林姓員警執勤時發現，忠孝東路四段一帶有一輛轎車違規停在紅線，正要上前開單時，王男突然自一旁理髮店衝出，甚至身上還帶著理髮披肩，自稱為該車輛駕駛，林員向他告知攔查事由，並命王男出示證件，但王男拒不配合，甚至逕自將車輛駛離，導致林員遭衝撞而左腳有多處擦挫傷。

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派出所接獲員警通報現場狀況後，迅速派遣線上警力前往支援，不料王男將車輛駛離後竟徒步返回，警方依加重妨害公務罪現行犯，想將他帶返所偵辦。

但王男這時又不配合，情緒激動向警方發動攻擊，所幸在優勢警力控制下，順利將王男逮捕，警方詢後將王男依加重妨害公務罪現行犯移請台北地檢署偵辦。

王男情緒激動攻擊警方，所幸在優勢警力控制下，順利逮捕王男。（記者鄭景議翻攝）

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