苗縣稽查85家桌遊未查獲賭博 16家高風險納八大行業稽查

桌遊場館容易吸引青少年與學生，擔心場館藏匿賭博情事，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中指示相關局處加強審核及稽查。（苗栗縣政府提供）

2024/11/26 13:45

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣桌遊場館林立，苗栗縣長鍾東錦擔心學生群聚參與不良休閒活動進而影響身心健康，苗縣府跨局處稽查，工商發展處今（26）日在縣務會議中提出稽查結果，全縣85家桌遊館，有3家已停業，全數未被查獲有賭博情事，但有從事麻將或撲克行為之16家，將列為風險對象，未來將納入八大例行稽查對象。

工商處也建請把休閒活動場館業列為特定行業，嚴格審查苗栗縣特定行業登記審查作業，從源頭管制杜絕無良業者。

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工商發展處長詹彩蘋說明，已完成全縣85家休閒活動場館業之桌遊業、麻將館或撲克館等行業全面稽查，其中有3家停業，純桌遊1家、僅供人打麻將11家；僅供人打德州撲克3家；供人打麻將與德州撲克2家，共17家；其餘68家現場有經營民宿、撞球場、土木包工業、瑜珈、舞蹈社、健身房或一般商店不等，全數未被查獲有賭博情事。

此外，工商處將針對前述經稽查有從事麻將或撲克行為之16家（扣除純桌遊1家）列為高風險對象，並納入未來八大例行稽查之對象，定期辦理稽查以嚇阻非法賭博行為，也請苗栗縣警局通報各分駐、派出所針對轄區對於新設麻將、撲克場所，以利滾動檢討並納入稽查對象。

詹彩蘋建議，把休閒活動場館業列為特定行業，研擬透過苗栗縣特定行業登記審查作業，嚴格審查，會在登記的時候進行實質審查與現場勘查，從源頭管制杜絕無良業者進駐降低違法風險；並強調若是認定為特等行業，將有18歲不得進入之限制外還有另外罰則，嚴重將會斷水斷電。

鍾東錦強調，桌遊場館容易吸引青少年與學生，擔心場館藏匿賭博情事，進而被有心特定對象吸收淪為犯罪幫凶，請工商處在業者辦理登記時嚴格審核，結合警察局等單位嚴加稽查取締不法。

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