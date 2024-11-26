遙控縱火燒軍品店 退伍陸戰隊員「背包狂人」劉尚燁判刑4年半定讞

軍規戶外用品店「背包狂人」創辦人劉尚燁，火攻報復同業，被判刑4年6月定讞。（翻攝自「背包狂人」臉書）

2024/11/26 12:17

〔記者張文川／台北報導〕軍規戶外用品店「背包狂人」經營者劉尚燁，利用海軍陸戰隊水中爆破中隊退伍的資歷與爆破技術，去年因與同行發生商務合作糾紛，竟自製遙控點火器，佯裝消費者前往對方店家放置，再於遠端遙控引燃放火，幸警消到場將火勢撲滅，未造成傷亡。士林地院一審依放火燒毀建築物未遂罪判劉3年10月，高院逆轉改認定為既遂罪，改判4年6月，獲最高法院維持定讞。

檢警調查，劉男去年與內湖科學園區瑞光路巷內的「J-TECH翔穩軍品店」，談妥製作約200個的板凳背包，但他認為領取時卻只到貨30個，劉男上臉書指控「翔穩」販售仿冒背包，「翔穩」也在臉書反駁，報警提告劉涉詐欺、妨害名譽等罪，劉男起意報復。

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2023年10月7日晚間7時許，劉男趁「翔穩」打烊前，身穿黑色外套、卡其色工作褲，頭戴白色鴨舌帽及口罩，進入位於一樓的店內選定購買1個手機袋後離去。約莫1小時後「翔穩」打烊之後，背包區卻竄出火光並起火燃燒，警消獲報趕抵破門撲滅火勢，燒毀衣物及多個背包，燃燒面積約10平方公尺，救出受困5樓的2人，幸無人傷亡。

消防人員現場找到背包殘骸，其中含有帶天線的電子裝備及金屬引線，並檢測出汽油成分、爆竹類火藥成分。檢警循線查出劉男涉有重嫌，10月10日下午持搜索票前往劉的桃園楊梅住處搜索，搜出縱火時所穿的衣物、鞋子及數個遙控點火器，及大麻3包（持毒一審判拘役40天確定）。

劉男到案後認罪，一審士院認定他僅因商業糾紛，竟前往店家放火，造成店面、裝潢、商品、物件被燻黑或燒失，縱火時店內無人在場，屬未遂犯，量處3年10月徒刑。

民國112年6月間，劉男於網路購得遙控式點火器與含火藥成分的水雷，並進行燃燒測試。同年10月7日晚間7時許，他趁軍用品店的店員不注意，將點火器藏於店內販售的背包中後離去。

不過，二審高等法院認為，劉男引燃火勢時店內雖無人，但大樓樓上仍有其他公司行號，若非消防人員及時撲滅火勢，將可能致生燒燬建築物及人員傷亡的結果，並非放火未遂，而屬既遂；審酌劉男迄今未與被害店家達成和解或賠償，撤銷並加重改判4年6月徒刑。

最高法院認為二審判決的事實認定無違誤，量刑亦妥適並已充分說明理由，駁回劉男上訴，全案定讞。

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