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    不滿前方機車騎太慢擋道 男駕駛當街拿摺疊刀砍人

    李男犯案後駕駛轎車逃離。（記者王冠仁翻攝）

    李男犯案後駕駛轎車逃離。（記者王冠仁翻攝）

    2024/11/26 11:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕35歲李姓男子今天凌晨時刻，駕車行經台北市萬華區一處巷弄時，不滿前方有另外一輛電動機車騎太慢擋道，居然氣得下車再拿出隨身攜帶的折疊刀，攻擊45歲李姓騎士，導致李姓騎士左手腕與左胸受傷。幸虧李姓騎士傷勢不重，李男雖然犯案後逃離現場，但事後自知難逃，不久後就拿著犯案兇刀投案。

    台北市消防局在今天凌晨0時10分許接獲報案，民眾聲稱和平西路三段89巷內，有一名男子受到刀傷。救護人員趕到現場，發現李姓機車騎士左手腕及左胸被刀砍傷，隨即將他送往馬偕醫院救治，幸虧其意識清楚、沒有大礙。

    警方調查，當時李姓機車騎士騎車經過該處，後方有另外一輛黑色轎車，駕駛黑色轎車的李姓男子疑似不滿李姓騎士騎車太慢、擋住去路，李男氣得下車與李姓騎士理論。雙方一言不合爆發口角衝突，李男居然拿出隨身攜帶的折疊刀朝李姓騎士攻擊，隨後逃離現場。

    警方說，李男案發後自知難逃法網，不久後就拿著犯案用的折疊刀向警方投案。李男聲稱，當時因為李姓騎士的機車擋住其去路，巷弄又狹小無法超車，他被擋住去路，才氣得下車向對方理論，並拿出折疊刀想教訓對方。警方最後將李男依殺人未遂罪嫌送辦。

    李男犯案後帶著摺疊刀投案。（記者王冠仁翻攝）

    李男犯案後帶著摺疊刀投案。（記者王冠仁翻攝）

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