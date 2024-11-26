藍委開公私協力打詐公聽會 揭8成財損要不回來主因

國民黨立委張智倫（中）、吳宗憲（右）、林沛祥（左）26日舉辦「公私協力打擊詐騙」公聽會。（記者塗建榮攝）

2024/11/26 12:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥今召開「公私協力打擊詐騙」公聽會，張智倫指出，今年10月的詐騙財損高達110億，已超過全年整年；吳宗憲則表示，人民最在乎的是錢要不要得回來，但詐騙有八成的錢要不回來，因多透過國外虛擬貨幣公司洗錢，但政府沒掌握因此難有作為，建議應公私協力來阻詐。

張智倫表示，台灣去年詐騙財損是88.78億，虛擬貨幣的部份就佔53億，今年上半年的財損也突破52億。根據內政部警政署的打詐儀表板統計，今年7月受理了1萬9千多件詐騙案件，合計財損數達到110億，超過去年整年的財損，今年10月份更高達120億，這些數字讓人疑惑為何打詐會越打越詐？打詐四法已通過，政府可承諾明年打詐金額下降多少？

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吳宗憲指出，第一，人民最在乎的是「錢要不要得回來」？但從2022年開始的統計，有八成以上的錢都要不回來；第二，檢警調不是防詐第一線，第一線是行政機關，而是防堵之下的漏網之魚達成司法行為才能介入，就算補給檢察官許多助理，問題仍會繼續增加；第三，詐騙造成自殺率增加，許多遺書顯示自己被詐騙，造成人命損失，它不只是財產法律的損害，已經上綱到生命法律的損失。

針對第一點，吳宗憲說明，許多詐騙都是把錢洗到國外，詐騙的錢有六成與虛擬貨幣有關，現在大部分的錢也是透過國外的虛擬貨幣公司把錢洗出去。但據他調查，台灣到現在並沒有掌握任何一間的國外虛擬貨幣公司，如果錢被洗出去，政府是完全無法有所作為，錢也根本追不回來。

國民黨立委葛如鈞表示，根據統計，一天被騙最高金額是5.5億，被騙的案件數是1萬5至1萬7千多件，政府應該和民間合作有力來阻詐，例如和國外虛擬貨幣公司公私協力；林沛祥也說，用公部門的力量去防止詐騙根本不夠，這個產業已經跨足法律、科技、金融等不同的面相，大家應集思廣益去思考如何防堵詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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