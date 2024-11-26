「滾床單」事件周玉蔻、蔡玉真一審重判 法院：刻意拼湊扭曲、張冠李戴

資深媒體人周玉蔻。（資料照）

2024/11/26 11:28

〔記者張文川／台北報導〕媒體人周玉蔻、蔡玉真，前年9月爆料指稱前中國小姐張淑娟曾與前立委蔣孝嚴「滾床單」，台北地院今從重依個資法「非公務機關非法利用個人資料罪」將周玉蔻、蔡玉真各判處1年6月徒刑；判決理由出爐，合議庭認定2女未經查證，刻意以時間錯置、拼湊扭曲成假消息、張冠李戴等手段，於媒體、社群網路上傳述不實，貶抑張淑娟名譽，同時亦非法利用張的個人資料，且犯後態度欠佳，因此重判1年半。

判決指出，周玉蔻、蔡玉真均為新聞工作者，分別擔任談話性節目主持人、評論員，因見蔣萬安獲提名為台北市長候選人，2女認為其父蔣孝嚴於1999年爆發晶華酒店緋聞案女主角的真實身分尚不明，有炒作空間。

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2女進而於2022年9月22日、23日於民視《辣新聞152》節目及個人臉書，接續發表「滾床單」等言論，並非法利用張淑娟的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個人資料，指摘傳述張淑娟就是晶華酒店緋聞案的女主角、與蔣孝嚴發生不倫，並指張嘗試攀附權貴，於任空服員時工作態度不佳、利用特權等。

合議庭認定周、蔡有散布於眾的意圖，其指責的內容也非事實，且涉於私德而與公共利益無關，也不屬可受公評之事，更未經合理查證，同時非法利用張淑娟的個人資料，成立刑法加重誹謗罪、個資法「非公務機關非法利用個資罪」，從一重依個資法論處。

合議庭認為，周、蔡都是知名新聞工作者，也是政論節目頗具聲望的主持人、評論員，得以表徵反應社會百態的意見，對於時事評論針砭，均得以帶動社會輿論。

然而2女卻在根本未曾向張淑娟查證的前提下，假借部分具體存在的事件（如張淑娟曾是中國小姐、華航空姐等），刻意與不實事由、時間錯置、拼湊、扭曲而形成的假消息，以張冠李戴手段，於傳播媒體、社群網路上傳述不實，貶抑張淑娟的名譽，引致其他媒體廣泛報導，使全台甚至全世界都得以閱覽，使張的個資無端與緋聞、攀附權貴、工作態度不佳、利用特權等誹謗言論永遠連結，對於張淑娟造成難以挽救、彌補的毀損。

法官審酌，周玉蔻自始否認犯行，蔡玉真雖表示認罪，但她自承目的只是為了請求緩刑及輕判，且她認為起訴內容與事實顯有出入，自認沒有犯意，並實質具體爭執晶華酒店戴姓女證人的證述內容，難以認定蔡有真誠認罪悔悟之情，因此認定2人的犯罪態度皆難謂良好，2女的誹謗言論的客觀行為相當，故皆量刑1年6月。

資深媒體人蔡玉真。（資料照）

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