新北6連霸議員高敏慧助理費登載不實 改判刑2年得易科罰金

高敏慧歷任第14至16屆台北縣議員、第1至3屆新北市議員，圖為競選第3屆新北市議員拚六連霸時候選人號次抽中6號。（資料照，記者何玉華攝）

2024/11/26 11:01

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨籍6連霸的前新北市議員高敏慧被控以親友人頭詐領助理費1141萬餘元，被檢方依違反貪污治罪條例起訴，新北地院審理認定以人頭不實申報助理費，但也有私聘助理，合計支出1142萬元，不實申報所得全數用於與議員職務實質有關的助理工作，非挪為己用，不構成貪污，依刑法使公務員登載不實罪判刑2年6月，得易科罰金；全案上訴後，高等法院仍認定未貪污，今依公務員登載不實罪判刑2年，得易科罰金，可上訴。

高敏慧自1998年至2022年間擔任台北縣議員、新北市議員，總共6連霸；2022年10月因捲入販售補助款案遭判刑5年定讞，目前在獄中服刑。同案被告中，高院今判高敏慧的黃姓助理1年徒刑，可易科罰金。

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檢調調查認為，高敏慧2019年起利用親友人頭詐領助理費，金額高達1141萬餘元，用於繳納房貸與車子貸款，檢調發動搜索，訊後將她聲押禁見獲准，同年底依違反貪污治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」、刑法「使公務員登載不實罪」及違反洗錢防制法起訴。

高敏慧在羈押庭哽咽流淚認罪，強調「錢不是進入自己口袋，而是用於選民服務，卻因不了解法律而誤觸法網」，合議庭裁定600萬元交保，但她之後改口否認犯行。

新北地院認為，高雖不實申報助理費，但也有私聘5名助理，共支出1142萬餘元，高於公費助理補助款1141萬餘元，款項全用於私聘助理，主觀上無貪污或洗錢不法犯意，判決無罪。不過，高仍涉及刑法使公務員登載不實罪，判刑2年6月。全案上訴高等法院。

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