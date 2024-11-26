收賄1500元幫醫生清垃圾 北市清潔隊駕駛獲緩刑

台北地院今依違背職務收賄罪將陳男判處1年6月徒刑，緩刑4年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年。（資料照）

2024/11/26 10:41

〔記者張文川／台北報導〕台北市政府環保局萬華區清潔隊昆明分隊陳姓駕駛，去年收受萬華區一家診所林姓醫師1500元賄款，幫忙用公家的垃圾車，清運未使用專用垃圾袋的一般廢棄物，台北地檢署依貪污治罪條例「違背職務交付、收受賄賂」罪嫌，起訴陳、林2人；台北地院今依違背職務收賄罪將陳男判處1年6月徒刑，緩刑4年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年。

林姓醫師則依非公務員違背職務交付賄賂罪，判處4月徒刑，緩刑3年，支付公庫3萬元，褫奪公權1年，沒收陳退給他的1500元。全案仍可上訴。

請繼續往下閱讀...

北檢起訴時，以陳男自白犯行，且賄款已返還林男，且所得賄賂僅1500元，未超過5萬元，建請法院依規定減刑並從輕量刑，北院法官審理後依法將2人減刑，皆給予緩刑機會。

北檢調查，陳男自2008年起在昆明分隊擔任隊員兼駕駛，負責一般廢棄物及資源回收的清運、處理及駕駛車輛等工作，去年3月13日上午8時許，林男未以台北市專用垃圾袋裝盛家中垃圾及廢棄物，即堆放在北市桂林路人行道上。

陳姓駕駛接獲分隊副領班指示，駕清潔車前往該處執行路霸清除作業，由曾姓隊員將堆置於人行道上、屬可資源回收的紙箱、廢電風扇等物品，搬運至資源回收車上；對於未使用專用垃圾袋盛裝的棉被、雨傘及草蓆等一般廢棄物，暫時留於原處。

沒多久，陳男走進診所告知林姓醫師，未以專用垃圾袋盛裝的一般廢棄物垃圾，須自行清運；林男聽聞後，當場從口袋掏出1500元現金行賄，拜託陳男幫忙。

陳男起初以自己是公務員不得收受民眾金錢回絕，經數次推託後，仍收下賄款，違法幫忙清運這些一般廢棄物，載往台北市市民大道3號水門口的轉運站放置，犯下最輕本刑10年至無期徒刑的違背職務收賄重罪。

合議庭考量2人自白、繳回犯罪所得、行收賄金額低於5萬元、其情可憫等因素減刑，將2人判刑並緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法