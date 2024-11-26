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    首頁　>　社會

    男子酒駕撞塌民宅圍牆 車上4人皆送辦、罰款

    曾男酒後駕駛銀色轎車撞到民宅圍牆，致圍牆倒塌波及停在民宅的汽機車。（民眾提供）

    曾男酒後駕駛銀色轎車撞到民宅圍牆，致圍牆倒塌波及停在民宅的汽機車。（民眾提供）

    2024/11/26 09:20

    〔記者歐素美／台中報導〕曾姓男子至友人家飲酒後，竟酒後開車載3名友人返家，行經台中市大雅區和平路133號時疑不勝酒力，自撞民宅圍牆，造成圍牆坍塌，波及民宅轎車及機車，警方獲報到場處理，依公共危險罪嫌函送台中地檢署，同車友人也連坐，將處6000元以上、15000元以下罰鍰。

    這起車禍事故發生在昨天下午2點左右，曾姓男子至友人家飲酒後，開車載著3名友人準備返家，不料，行經大雅區和平路133號時，疑不勝酒力，自撞民宅圍牆，造成圍牆倒塌，波及停在民宅的轎車及機車，幸當時車上沒有人，未造成人員受傷。

    曾男與車上2名友人則受到輕傷，經送往清泉醫院急救，幸無大礙，僅手腳擦傷。其中，2名友人在車禍後還落跑，警方獲報到場處理，將落跑的2人找回，經酒精測試，駕駛曾男（30歲）酒測值超標，警方依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

    另車上3名友人，明知曾男酒後駕駛，卻未勸阻，還同乘1輛車，警方將依違反道路交通管理處罰條例第35條第8項，開罰6000元以上罰款。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    曾男駕駛的銀色轎車肇事後，停在馬路上。（民眾提供）

    曾男駕駛的銀色轎車肇事後，停在馬路上。（民眾提供）

    民宅圍牆被撞毀，機車倒了，機汽車皆受損。（民眾提供）

    民宅圍牆被撞毀，機車倒了，機汽車皆受損。（民眾提供）

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