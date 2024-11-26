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    超噁爛已婚小王 人妻住家旁租砲房行歡

    超噁爛已婚小王，人妻住家旁租砲房行歡。（情境照）

    超噁爛已婚小王，人妻住家旁租砲房行歡。（情境照）

    2024/11/26 09:09

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚張姓小王偷吃徐姓人妻，竟然在徐女住家旁邊租套房作為「砲房」之用，徐女老公在整理行車記錄器時意外發現妻子姦情，得知砲房就在住家旁更是氣炸，憤而對小王求償100萬，新竹地院判賠30萬。

    林男說，與徐女結婚10年育有2名子女，婚後生活和睦，去年9月他在自家車輛之行車紀錄器所紀錄之對話內容，得知徐女與張男已經交往9個月、在外有共同租屋處、發生性行為等情事，故質問徐女，徐女也坦承婚外情之事實，使他大受打擊，婚姻關係無法繼續維持，當月立即協議離婚。

    林男說，自己幸福家庭破碎，婚姻無法繼續維持，精神上受有極大程度之痛苦，夜不能眠，須至精神科就診。張男與妻子交往期間長達9個月，甚至在他家旁邊租套房作為與徐女幽會發生性行為之用，憤而求償100萬元。

    張男則說，認識徐女前，徐女婚姻關係於早已因夫妻生活不協調、分房睡及婆媳相處不融洽等問題產生破綻，徐女婚姻破裂不是他破壞的，且徐女明知他是有婦之夫，卻仍跟他過從甚密，甚至在他表達想回歸家庭後，仍不斷糾纏、騷擾他跟太太，就算他要負損害賠償責任，徐女也要平均分擔。

    最後法官不採信張男說詞，僅判他需賠償人夫30萬元。

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