屏東連環車禍釀13傷！聯結車撞遊覽車再撞機車 驚險畫面曝

聯結車先撞上遊覽車。（警方提供）

2024/11/26 00:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返台東及屏東重要幹道的台9線，25日下午發生連環車禍，多達13人受傷，一度引發關注，枋寮警分局則在夜間發出新聞稿指出，所有傷者皆僅為輕傷。

枋寮警方指出，25日16時36分接獲報案，於屏東縣枋山鄉台9線與台26線交界處發生交通事故，經警方到場處理，發現由29歲的郭男所駕駛聯結車，由台9線南往北行駛至事故地點時，疑似因煞車不及，追撞前方停等紅燈、由47歲翁姓男子駕駛的遊覽車。

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由於衝擊力強大，車上有24人的遊覽車被撞擊後又再碰撞前方停等紅燈之普通重型機車，機車與騎士駕駛、乘客是當場倒地，遊覽車上其它傷者見狀，急忙報案。最後清點共有13人受傷，警方也查出，騎乘機車的葉男僅15歲，顯未成年，後座則是另名許姓的男乘客，意外找到未成年騎乘機車，也成為案外案。

經警方對3名駕駛人酒測，3人酒測值均為0，全案共計13人受傷，所幸皆為輕微擦挫傷，無生命危險，由119救護車分別送往枋寮醫院、恆春南門醫院及恆春旅遊醫院救治。

聯結車先撞上遊覽車。（警方提供）

聯結車撞上遊覽車再撞上前方的普重機車。（警方提供）

聯結車撞上遊覽車再撞上前方的普重機車。（警方提供）

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