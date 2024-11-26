為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東連環車禍釀13傷！聯結車撞遊覽車再撞機車 驚險畫面曝

    聯結車先撞上遊覽車。（警方提供）

    聯結車先撞上遊覽車。（警方提供）

    2024/11/26 00:53

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返台東及屏東重要幹道的台9線，25日下午發生連環車禍，多達13人受傷，一度引發關注，枋寮警分局則在夜間發出新聞稿指出，所有傷者皆僅為輕傷。

    枋寮警方指出，25日16時36分接獲報案，於屏東縣枋山鄉台9線與台26線交界處發生交通事故，經警方到場處理，發現由29歲的郭男所駕駛聯結車，由台9線南往北行駛至事故地點時，疑似因煞車不及，追撞前方停等紅燈、由47歲翁姓男子駕駛的遊覽車。

    由於衝擊力強大，車上有24人的遊覽車被撞擊後又再碰撞前方停等紅燈之普通重型機車，機車與騎士駕駛、乘客是當場倒地，遊覽車上其它傷者見狀，急忙報案。最後清點共有13人受傷，警方也查出，騎乘機車的葉男僅15歲，顯未成年，後座則是另名許姓的男乘客，意外找到未成年騎乘機車，也成為案外案。

    經警方對3名駕駛人酒測，3人酒測值均為0，全案共計13人受傷，所幸皆為輕微擦挫傷，無生命危險，由119救護車分別送往枋寮醫院、恆春南門醫院及恆春旅遊醫院救治。

    聯結車先撞上遊覽車。（警方提供）

    聯結車先撞上遊覽車。（警方提供）

    聯結車撞上遊覽車再撞上前方的普重機車。（警方提供）

    聯結車撞上遊覽車再撞上前方的普重機車。（警方提供）

    聯結車撞上遊覽車再撞上前方的普重機車。（警方提供）

    聯結車撞上遊覽車再撞上前方的普重機車。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播