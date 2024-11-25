板橋某國中9年級女學生 7樓墜落送醫傷重不治

2024/11/25 17:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一間國中今天下午傳出一名女學生墜樓，當場命危，送醫急救仍回天乏術，家屬趕抵醫院，無法接受痛哭；據透露，這名9年級女學生疑從7樓墜落，腳部著地傷重，警方、消防到場，呈現外科失去生命跡象（OHCA），到院急救無效，院方宣告不治。墜落原因仍待調查釐清，檢警明天將相驗釐清墜落及死亡原因。

新北市教育局表示，針對板橋區某國中今日發生學生墜樓意外，校方立即通報處理送醫急救通知家屬，校長、教師陪同關懷家長協助處理後事。教育局深感遺憾，責成校方積極配合調查，提供家屬最大協助、諮詢。

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據了解，這起國中生墜樓案發在今天下午1時許，當時學生正要上課，發現一名學生從樓上墜落一樓，嚇得告知師長，連忙將她送醫，但不少學生得知後，都議論紛紛，家長也相關關切，但詢問校方都以不清楚、不方便透露回覆，引發家長、學生議論。

教育局表示，墜落身亡的女學生為9年級，目前校方、警方仍釐清少女墜落前狀況，釐清是否與學習壓力、霸凌或管教等因素有關，目前不排除任何可能；對於女學生同班同學，校方也將給予心理輔導。

教育局說，該生為9年級學生，在校學習認真，表現良好，近期因課業壓力大，輔導人員積極陪伴晤談，對此憾事，校方啟動校園安心輔導、生命教育等輔導關懷，照顧全校師生身心健康與穩定。

教育局持續督請各校，持續精進生命教育等相關研習及宣導，要求各校加強自傷及自殺防治處遇作為，學校均訂有學生自傷三級預防作業流程，將要求各校落實辦理。

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