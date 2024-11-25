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    司法院：偵查中羈押案除3種情形外應立即傳喚 24小時內裁定

    避免「一國多制」亂象，司法院開會決議，偵查中羈押審查案件，除「3種例外情形」，應立即傳喚、24小時內裁定。（記者楊國文攝）

    避免「一國多制」亂象，司法院開會決議，偵查中羈押審查案件，除「3種例外情形」，應立即傳喚、24小時內裁定。（記者楊國文攝）

    2024/11/25 17:21

    〔記者楊國文／台北報導〕由於偵查中羈押審查案件，時常傳出二審法院撤銷發回一審法院後卻未即時開庭、而有各自為政的「一國多制」紊亂情形，司法院日前邀集一、二審法院機關代表開會後決議，法院處理偵查中羈押審查案件，除了「深夜才受理聲請」等3種例外情形，原則上應立即傳喚被告到庭，於24小時內做出裁定，若有例外情形時，最遲應於3日內傳喚被告到庭，並即時裁定。

    司法院本月22日召開「強化法院辦理偵查中聲請羈押案件聯繫會議」，邀集一、二審法院代表，就法院辦理偵查中聲請羈押案件進行進論，達成多項共識，包括不能即時訊問，限於特定類型、完善法院筆錄例稿、建請檢察署協力提供聲請羈押案卷的電子卷證等。

    有關較受矚目的偵查中羈押審查程序案件，司法院等代表決議認為，依據「法院辦理偵查中聲請羈押重大、矚目刑事被告案件注意要點」，一審法院收到二審法院撤銷發回卷宗後，原則上應立即傳喚被告到庭，於24小時內裁定；例外如不能即時傳喚被告到庭者，最遲應於3日內傳喚被告到庭，並即時裁定。

    至於不能即時傳喚被告到庭的3種例外情形，會中決議，原則上限於「深夜才受理聲請」、「因交通障礙或其他不可抗力事由所生不得已之遲滯」、「因被告或犯罪嫌疑人身體健康突發之事由，事實上不能訊問」等情形。

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