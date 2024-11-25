屏東火燒車父獲救母子亡！ 撞車引火光畫面曝

高樹火燒車車禍，消防人員到場搶救。（翻攝畫面）

2024/11/25 11:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉昨天（24日）深夜10點多，發生轎車不明原因自撞引起火燒車事故，41歲李姓九如鄉民開車，載妻子和兒子外出兜風，行經約45度彎道的高樹鄉廣興村中正路段時，撞上民宅圍牆，李男送醫救治中，李妻送醫不治，後座11歲兒子當場死亡，據了解，李姓夫妻感情好，就讀小學五年級的兒子是九如鄉某國小的足球隊員。

屏縣里港警分局今天上午指出，41歲李男駕駛轎車，載38歲妻子劉女及11歲兒子，由高樹鄉中正路東向西往泰山村方向行駛，行經事故地點時不明原因自撞路旁民宅圍牆，車身起火燃燒，現場兒子李童當場死亡，駕駛李男及妻劉女緊急送醫急救，劉女經急救後仍不治身亡；駕駛經酒測後並無飲酒情事，此外，因汽車起火燃燒，車內行車記錄器燒毀，車禍肇事原因仍在調查釐清中。

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據了解，李氏夫妻在九如鄉經營米行，平日感情融洽，常會外出露營，現就讀小學五年級的兒子，則是小學的足球隊員，擔任後衛與守門員，平日個性乖巧，校方指出，已經啟動校園輔導關懷機制。

發生該起重大車禍的路口，為大路關國小附近的三叉路口，轉彎幅度頗大，約有45度轉彎，旁邊有墳墓區，夜間無照明設施；昨晚大路關國小校門口附近監視器有錄到一段畫面，只見該車從校門前道路開過不久後，就引起一陣火光。

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