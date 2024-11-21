高雄氣爆堅守崗位救人 警界教科書「輝哥」陳榮輝癌逝

高雄氣爆堅守崗位險被炸的警官陳榮輝是警界教科書級人物，19日罹癌病逝。（資料照）

2024/11/21 17:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局前勤指中心主任陳榮輝對苓雅社區的安居緝毒專案付出、整頓，曾深獲前警政署長陳家欽肯定，成為警界典範教科書，曾任高雄港、市警員、警官，歷任刑大、仁武和岡山等分局偵查隊長，去年罹癌請假治療，今年6月提早退休，後來病情惡化住進安寧病房，19日病逝，享年63歲，消息傳回警界，同僚深感不捨。

據了解，陳榮輝還與探望他的好友說，「此生無憾」，孝順的他告訴友人，唯一較放不下心的是老母親。

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陳榮輝警大67期，歷任苓雅區多個派出所所長，為人正直講義，處事圓融，高雄氣爆發生時任三多路派出所所長，他盡忠職守，穿梭洩露不明氣體區域，疏散上百民眾，救完人趕回派出所，得知交管的3名同仁遭火襲輕重傷，陳榮輝一度相當自責，「我一支嘉獎也不要！」他當時曾說，「只希望全所弟兄們都平安」。

陳榮輝後曾調任成功派出所所長，針對轄區將近1500戶的「諾貝爾大樓」等易發生治安事件地點，結合第三方警政力量，改善當地治安，也建立一系列「犯罪防治模組」，成為治安教科書；他的同事和友人聽聞驟逝噩耗，無不難過、動容，知道他不再病痛，希望「輝哥」一路好走。

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