台鐵區間快車機車長昏倒駕駛室送醫死亡 死因確認心因性休克

台鐵區間快車林姓機車長在駕駛室昏倒，送醫不治。（資料照）

2024/11/21 14:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵公司4021次往樹林區間車原定昨天早上10點47分從花蓮和平車站發車，但超過發車時間仍未離站，站務人員前往查看，發現54歲林姓機車長昏倒在駕駛座，失去呼吸心跳，送醫急救無效死亡。花蓮地檢署上午安排相驗，死因初步確認是心因性休克。

林姓司機員昨在花蓮和平車站4021次區間快車的駕駛室內昏迷，送醫不治宣告死亡，花蓮檢方今天上午安排相驗完畢，主任檢察官廖榮寬表示，初步確認死因，疑似為心血管疾病發作導致心因性休克。

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檢方指出，由於事發地點是林姓司機工作場所，已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心進行勞動檢查，並向台鐵公司調取林姓司機員的勞動及健康檢查相關資料，以釐清其勤務安排及健康狀況。

台鐵花蓮機務段表示，54歲林姓機車長在台鐵服務資歷25年，工作認真負責，擔任機車長一職，上個月都還有照常開車，本月擔任排班副組長負責內勤，正常排班時間是每天工時6小時40分，排班時間都正常無異狀，健康檢查結果也無問題。

花蓮機務段指出，由於班表有人臨時請假，林姓機車長昨天替班，早上7點15分報到，8點05分駕駛4006次（桃園－南澳區間快）從宜蘭站開車、8點35分到南澳站，約8點50分列車迴送至和平車站後，原編組續折返，林姓機車長繼續駕駛第4021次（10：47開）開往樹林區間快車，預計12點05分到大里後換班，但因車輛沒有正常發車，站務人員查看發現司機員昏倒，立即請救護車送醫，惜送醫後不治。

台鐵公司表示，目前已成立關懷小組，全力協助包括撫卹等相關事宜，家屬昨天趕到花蓮，今天下午2點半也將派專列護送猝逝的司機員遺體回家。

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