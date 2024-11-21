砂石車滿的進空的出...... 埔里眉溪國有地被倒大量土方

埔里鎮蜈蚣里眉溪右岸近1個月來傾倒大量土方，引發居民疑慮，縣府環保局等單位前往會勘稽查。（記者佟振國攝）

2024/11/21 09:07

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里眉溪右岸，近1個月來清晨常見砂石車頻繁出入傾倒土方，經縣府環保局會同經濟部水利署第3河川分署等單位稽查會勘，發現國有財產署土地承租人，疑未經「南投縣申請辦理農業用地改良作業要點」核准即回填土方，初估高達近4萬立方公尺，待進一步查核確認後即進行裁罰及後續處置，至於堆置土方部分為營建產出物，是否還有危害環境的物質，環保局也將進一步採樣化驗。

埔里鎮蜈蚣里長黃美王說，近來大清早就有近10輛砂石車於台14線埔霧公路旁集結，並頻繁進出鄰近眉溪右岸土地，滿車進空車出，引起居民關注，發現已被傾倒大量土方，不少是灰黑色結塊物，鑑於台南學甲毒爐渣案嚴重危害環境安全，眉溪又是民生、農業灌溉重要水源，一旦遭受污染，後果不堪設想，居民趕緊通報鎮公所，也引起鎮代會重視，希望環保局儘速處理。

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環保局稽查科則會同水利署第3河川分署、公所清潔隊稽查，多名鎮代、里長、居民也到場關切，初步會勘確認有2筆國有財產署經管的關刀山地號土地被傾倒土方，面積逾1公頃，數量約4萬至4萬5000立方公尺。

公所工務課指出，民眾若需填土整地，必須依「南投縣申請辦理農業用地改良作業要點」申請審核，疑似土地承租人未經許可即為之，但須再進一步查核確認後即進行開罰及後續處置。

環保局稽查科初步檢視現場土方，部分為營建產出物，下方是否還有其他可能有害物質，除調查土方來源，不排除進行開挖，同時進一步採樣送驗才能確認，也將依廢棄物清理法處理。

現場則是有農民指稱，基於在附近栽種雪松、尤加利樹的需要，而向土地承租人購買部分土方回填改良土地後進行栽種，也出具土方來源證明書、買賣契約書，係出自苗栗縣的土石業者，環保局將依相關資料進一步追查。

縣府環保局、埔里公所工務課進一步確認傾倒土方的土地屬於國有財產署經管，承租人疑未依規定申請堆置土方。（記者佟振國攝）

埔里鎮眉溪右岸逾1公頃的土地堆置大量的土方。（記者佟振國攝）

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