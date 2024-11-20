台北車站前轎車不明原因追撞公車 毒品前科駕駛昏迷

張男高速追撞公車。（記者王冠仁翻攝）

2024/11/20 14:08

〔記者王冠仁／台北報導〕52歲陳姓司機今天清晨駕駛公車載客，在台北車站前一處公車停靠區讓乘客上下車時，忽然被34歲張姓男子駕駛的黑色轎車從後高速追撞。雖然公車乘客都沒有受傷，但張男因高速撞擊當場昏迷。由於張無法實施酒測，且過往有毒品前科，警方已經報請檢察官核准抽血檢驗，進一步釐清肇事原因。

台北市消防局在今天清晨5時55分接獲報案，民眾聲稱台北車站前忠孝西路發生一起轎車追撞公車的事故。救護人員到場，發現駕駛轎車的34歲張姓男子，在車禍後疑因高速撞擊而失去意識，頭部、臉部與四肢都有明顯擦挫傷，他雖然沒有繫安全帶，但幸虧車上安全氣囊爆開，他才沒有彈飛出去。

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警方調查，車禍前，陳姓司機駕駛公車在忠孝西路一段東向西、靠近捷運台北車站M5出口前的公車停靠區，讓乘客上下車。不過，當時張姓男子駕駛一輛黑色轎車，不明原因從後高速追撞公車。

警方說，由於張男車禍後就失去意識，沒有辦法呼氣酒測，只能報請檢察官核准抽血檢驗，釐清他體內有無酒精成分。至於陳姓司機的酒測值為0。

據了解，張男多年前有毒品前科，但警方在車禍後並沒有在車內發現毒品等違禁品，將待他意識恢復後進一步釐清。

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