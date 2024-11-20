富邦悍將董子恩父親董經國率獵人立功 下切瀑布找到失聯3天山友

失聯3天的鍾男今早獲救被護送下山。（宜蘭縣消防局提供）

2024/11/20 13:53

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕55歲鍾姓新北市民和山友攀登宜蘭縣大同鄉寒溪村古魯林道，為尋找手機墜谷失聯，歷經搜救隊3天尋找，今早順利獲救。率先找到鍾男的大同寒溪村長董經國，率11名泰雅獵人入山，下切3層樓高瀑布，見鍾男躺臥深溝虛弱回應「左胸好痛」後，立即給予食物及保暖衣物，不斷安撫「人平安就好！」

董經國也是目前效力於中華職棒富邦悍將選手董子恩的爸爸。

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鍾男失聯3天期間，寒溪村長董經國不斷關心搜救進度，昨晚與寒溪社區發展協會及泰雅狩獵協會召開會議，今早率11名獵人分2個小組穿著雨鞋、攜帶鐮刀加入搜救行列，並按照鍾男遺失裝備路徑搜索，走到一處瀑布時，直覺下切谷底找人，再翻越一顆大石後，真的在深溝發現鍾男。

「不管任何死角都要找一遍！」董經國說，鍾男被發現地點很不起眼，初判他應該是從山上跌落深谷，沿途因是陡峭山壁，導致他身體多處擦傷、眼睛瘀青，肋骨也疑似斷裂，才會說出「我左胸很痛」，鞋子掉落只剩左腳有鞋，眼鏡遺失，造成近視1千多度的他只能臥躺，無法看清周遭環境。

董經國說，上山腳程約花1小時找到鍾男，雖虛弱仍有意識，立刻給予麵包、水和保暖衣物補充熱量，因路途險峻下山花了2小時，欣慰鍾男平安被找回，這是他首度參與搜救任務，「人平安就好」，慶幸守護每一名進到寒溪部落的人都能平安離去。

鍾男於16日和山友一行20人攀登古魯林道，17日上午脫隊找尋遺失手機後失聯，警消18日獲報入山展開搜救，經地毯式搜尋，今早7點35分在山區瀑布附近獲救，意識清楚僅身體失溫虛弱，近中午被送往羅東聖母醫院治療。3天待救過程，喝雨水、靠意志力支撐。

古魯林道位於宜蘭大同鄉與南澳鄉，跨蘭陽溪與和平溪集水區範圍 ，又稱平元林道，起點位在寒溪村，昔日是大元林場的運材林道，終點至翠峰湖，全長28公里，後因木材產量減少裁撤，林道也因颱風肆虐路塌道毀，僅修復至2.2公里處。目前起點改在鄉道宜33末端、終點大元派出所，因林道自然生態環境維護良好，加上沿途有廢棄銅礦場，吸引許多山友慕名攀登。

警消協助將鍾男護送下山。（宜蘭縣消防局提供）

新北市鍾姓山友在宜蘭古魯林道失聯3天，今早獲救時意識清楚。（宜蘭縣消防局提供）

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