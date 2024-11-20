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    艋舺青山宮遶境今下午登場 警方事前臨檢各大紅壇嚴防鬧事

    警方昨晚針對各大紅壇臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    警方昨晚針對各大紅壇臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    2024/11/20 13:40

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區的年度盛事─艋舺青山宮遶境活動，從今天下午開始展開，將進行日間遶境及夜間暗訪活動儀式，為期3天，預估將吸引大批信眾參加。警方為了避免有人趁機滋事、打架，萬華分局在昨晚舉辦擴大臨檢，針對各迎駕紅壇、香案、易生聚眾場所及周邊道路執行臨檢，確保轄內治安秩序穩定，建立優質傳統廟會文化。

    萬華分局今天強調，大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多常容易發生推擠拉扯，衍生聚眾滋事鬥毆事件，且因應組織犯罪條例新修正，針對本次青山宮遶境活動，已報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮。

    為了避免有人趁機鬧事，警方在活動前就向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導，不得有標示任何幫派或幫派公司之名稱，明示或暗示其為犯罪組織成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，如違反「明仁會條款」，警方將即依法偵辦查處，絕不寬貸。

    根據現行組織犯罪條例，「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散，最重可處3年徒刑，併科300萬罰金」。

    警方昨晚針對各大紅壇臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    警方昨晚針對各大紅壇臨檢。（記者王冠仁翻攝）

    警方昨晚針對各大紅壇臨檢。（記者王冠仁翻攝）

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