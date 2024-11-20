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    首頁　>　社會

    柯文哲自爆被開2億美金改當副手 北檢查無不法簽結

    民眾黨主席柯文哲4月間到台北地檢署作證，庭訊後領取證人旅費530元。（資料照）

    民眾黨主席柯文哲4月間到台北地檢署作證，庭訊後領取證人旅費530元。（資料照）

    2024/11/20 13:33

    〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨主席柯文哲去年參選總統期間自爆有掮客開價2億美元（約新台幣65億元）要他當「副手」，他還自曝，開價過程中有「余姓商人」、「季將軍」及「魏先生」參與；台北地檢署接獲告發分案偵辦後，曾於4月傳喚柯文哲說明，檢方調查後因查無不法，已於日前簽結。

    去年11月間，柯文哲自爆，在選舉登記前，曾有各式各樣的掮客、騙子向他行騙，並開價1、2億美元要求他去當副手，開價過程中有余姓商人、季將軍及魏先生，柯文哲感嘆起打選戰期間遇到太多騙子掮客，但均未說出喊價者是誰。

    時任柯競辦發言人陳智菡也對外表示，「消息來源我們都很清楚是誰，我想國民黨方面也都很清楚」，並強調民眾黨「相關的證據也都是有的」。

    事隔不久，電商網紅「486先生」陳延昶，在律師黃帝穎陪同下，赴北檢告發柯文哲所揭露的「2億美元掮客」，涉犯總統副總統選罷法。486先生還引述黃帝穎的分析，指「喊價就構成犯罪，柯文哲應供出犯罪者」。

    北檢接獲告發後分案，並於今年4月23日傳喚柯文哲說明，庭訊半小時結束，柯文哲訊後被記者追問是否因2億美元案前來出庭？他微笑，不透露案情，走進為民服務中心，領取證人旅費530元，並笑著說「一定要領」。

    全案經檢方調查後，認定除柯文哲說法外，查無其他證據證明有人喊價喬副手情事，因查無不法，已於日前簽結。

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