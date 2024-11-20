偷拍裸照逼女大生「像母狗一樣」再玩1次 有條件判緩刑

游男與女大學生玩情趣用品時偷拍，再以此威脅女大學生上床，法院判刑1年2月，緩刑3年。（情境照）

2024/11/20 13:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市游姓男子從事廚具業且育有子女，透過交友軟體與女大學生小芳交往，兩人去年9月於汽車旅館發生性關係時，游男給小芳戴上紅色眼罩（情趣用品），伺機偷拍小芳裸體，再傳簡訊威脅繼續上床，包括「像母狗一樣」、「出來再讓我玩一次」，小芳心生畏懼而報警，法院審理時他坦承犯行、賠償與小芳和解，法官依強制未遂且無故攝錄性影像罪判刑1年2月，緩刑3年，條件是提供60小時義務勞務，接受法治教育3場次。

判決書指出，游姓男子於去年（2023年）透過交友軟體，認識交往女大學生小芳（化名），發生數次性行為，去年9月7日上午兩人於汽車旅館時，游男用紅色眼罩矇住小芳雙眼，雙方性行為時，伺機偷拍小芳裸體，再於去年9月27日與10月12日，傳簡訊以裸照威逼再度見面。

請繼續往下閱讀...

簡訊包括「星期四早上9:00-9:30...你自己決定要不要來」、「要看照片影片嗎？你不想拿走的話，我就拿來用了」、「你沒來的話，會很精彩，老家、學校、補習班，都會看到精彩東西」、「去看朋友圈吧，有精彩的」、「出來再讓我玩一次啊，....還像母狗一樣...」，恐嚇迫使小芳至指定的汽車旅館，小芳心生畏懼，但並未因此到指定地點，游男因而未遂，小芳亦因此身心俱疲而決定報警。

台中地方法院認為，游男傳送性隱私影像與上述訊息，暗示將散布小芳性隱私影像，以脅迫小芳見面未果，觸犯刑法的強制罪未遂，偷拍則是觸犯刑法的未經他人同意，無故攝錄性影像罪，不過，游男無前科，犯後坦承犯行，有效節省司法資源，並與小芳達成和解、賠償對方損失，判處徒刑1年2月，緩刑3年，條件是提供60小時的義務勞務，接受法治教育3場次，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法