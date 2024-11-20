蜈蚣入侵台東婦人耳朵 警即時救援化解危機

王姓婦人耳朵遭蜈蚣入侵，救護車送醫。（記者黃明堂翻攝）

2024/11/20 13:13

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警成功分局新豐派出所巡佐許東凱、警員葉幸旼，昨晚巡邏行經台11線麒麟部落路口，發現一輛自小客車駕駛不斷按喇叭並向警方揮手求助。警方折返查看，驚見車上70歲王姓婦人痛苦哀嚎，原來她在家中熟睡，突然耳朵疑似遭蜈蚣或其他昆蟲鑽入並咬傷，疼痛難耐，家人送醫途中向警方求援。

員警見王女痛苦萬分、情緒激動，立即上前安撫並協助照料，同時通報救護車前往救援。在等待救護車到場期間，員警持續陪伴給予關懷，待救護人員抵達後，立即協助將王女安全護送上救護車送醫。考量到王女家人心急如焚，警方貼心地協助在其車輛後方放置三角錐警示，以確保車輛安全。事後王女感謝警方協助，今天特地致電答謝，感謝警方的全程協助。

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成功分局長龔士哲表示，第一線員警除了打擊犯罪外，更重要的是為民服務的工作。這次新豐派出所同仁能在深夜巡邏時，即時發現並救助遭蟲入耳的婦人，展現警察「為民服務，救民危難」的精神。面對轄區居民的各種緊急狀況，警方將持續秉持同理心，提供最即時的協助，讓民眾能感受到警察就是住家附近的守護者。這次事件也提醒民眾，若遇緊急狀況，不要猶豫，可立即向警方尋求協助。

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