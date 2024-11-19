11/19 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北

11月19日開獎的第113000278期今彩539頭獎開出1注；第113000106期大樂透頭獎則摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/11/19 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕11月19日開獎的第113000278期今彩539頭獎開出1注，由新北市中和區圓通路228號「百中彩券行」開出；第113000106期大樂透頭獎則摃龜。

第113000106期大樂透中獎號碼「05、07、11、22、25、44。特別號：「13」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得136萬8870元；參獎共39注中獎，每注可得3萬7799元；肆獎共112注中獎，每注可得8461元；伍獎共2183注中獎，每注可得2000元；陸獎共2677注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4595注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5425注中獎，每注可得400元。

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第113000106期49樂合彩中獎號碼為「05、07、11、22、25、44」，四合3注中獎，每注可得20萬元；三合共135注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3353注中獎，每注可得1250元。

第113000278期今彩539中獎號碼為「10、14、21、32、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共5249注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬589注中獎，每注可得50元。

第113000278期39樂合彩中獎號碼為「10、14、21、32、33」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6491注中獎，每注可得1125元。

第113000278期3星彩中獎號碼為「352」，壹獎共104注中獎，每注可得5000元。

第113000278期4星彩中獎號碼為「1657」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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