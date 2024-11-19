台中女誤入假投資陷阱 行員見「這串號碼」有貓膩阻詐

員警與行員聯手勸阻，終讓徐女打消匯款念頭。（警方提供）

2024/11/19 21:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市50歲徐姓女子誤入投資詐騙陷阱，欲結清帳戶拿回48萬元本金及利息，卻被要求須再支付48萬元「服務費」，為取回辛苦錢，徐女依對方囑咐行事，稱要批發服飾並出示單據取信行員，細心行員仍察覺有貓膩，找來員警聯手勸阻，終讓她打消匯款念頭。

台中市第三分局立德派出所昨下午接獲轄內銀行通報疑有民眾遭詐，吳姓女行員表示，當天上午徐姓女客戶臨櫃匯款48萬元至指定帳戶，稱是批發團體服飾款項，並出示手機中出貨單證明，然行員對其匯入帳戶似曾相識，猛然想起稍早也有客戶匯款至該帳號，用途說明卻不一致。

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細心女行員越想越覺有異，立即與帳戶所屬銀行確認，發現該帳戶金流異常，近期出現大筆款項，匯入後隨即領出，與詐騙帳戶特徵相符，立即暫停匯款作業，並連繫徐女返回銀行向其說明，員警黃致皓、劉佳竺也一同加入打詐陣線，徐女起初堅持款項是用來批發團體服飾，聲稱與帳戶持有人已多次合作且曾見過面，卻對聯繫細節避重就輕。

所幸員警與行員耐心勸說：「我們是來幫妳，不是阻礙妳賺錢。最近有不少投資詐騙，經常會教受害人用不同名義匯款，錢匯出就很難追回了！」並輔以該帳戶已被列為警示證據，徐女終於卸下心防，坦言從事股票投資。

原來如同所有投資詐騙套路，徐女在臉書發現心動的投資社團，隨後被拉入LINE群組，根據指示下載投資APP，並陸續投入48萬元資金，短短幾個禮拜帳面獲利就高達200多萬元，徐女見好就收想將獲利連同本金全數提領，卻被要求須再繳納48萬元「服務費」，為了不讓護盤行動曝光，讓整場投資化為一場空，才一切依照對方指示行事。

而徐女對於行員及員警的及時攔阻，也真切的表達感謝；警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

徐女與假投資詐團的手機對話。（警方提供）

徐女與假投資詐團的手機對話。（警方提供）

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