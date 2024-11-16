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    出現冒充財經名人影音 刑事局：AI詐騙廣告猖獗

    刑事局預防科今強調，AI人工智慧迅速發展下，這類盜用股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家權威揭露新的財經消息的詐騙影音猖獗，民眾須多小心，慎防上當。（刑事局提供）

    刑事局預防科今強調，AI人工智慧迅速發展下，這類盜用股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家權威揭露新的財經消息的詐騙影音猖獗，民眾須多小心，慎防上當。（刑事局提供）

    2024/11/16 16:23

    〔記者邱俊福／台北報導〕近期網路出現有「假投資」詐團盜用知名股票資訊公司背景的詐騙網路投資影音，聲稱可提供免費「成功率高達百分之95」的選股工具為由設局，引誘民眾上鉤。刑事局預防科今強調，AI人工智慧迅速發展下，這類盜用股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家權威揭露新的財經消息的詐騙影音猖獗，民眾須多小心，慎防上當。

    預防科表示，詐團已經開始將AI這項技術運用於提升投放詐騙假廣告能力，且由於生成式AI操作簡單，許多基礎模型甚至可免費或低價取得，這讓詐團能夠快速、低成本製作大量，且日趨精密的詐騙內容，例如網路釣魚信件、假親友電話、假冒名人影音都深偽更真，讓人難以辨識。

    AI生成式影音爆發後，全球串流式影音詐騙廣告增加6成，特別是YouTube與Meta的Reels短影音，已經出現盜用知名股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家權威揭露新的財經消息，引導民眾加入封閉式社群媒體LINE或Telegram，於每晚7點半提供1則教學影音與大約20分鐘的文字財經分析，詐團以此包裝其專業度，藉以取信被害人，再誘使被害人加入詐騙投資APP平台，讓被害人活在深偽包圍的網路環境。

    預防科提醒民眾，投資管理為特許業務，在網路社群實名制尚未普及之前，呼籲於網路社群媒體所看到的財經資訊分享、股票投資秘笈大公開等廣告及貼文，都不可輕易相信，特別是經由網路上提供的投資APP，如同陷阱精密度提升的詐欺捕獸夾，將無情吞噬其財產。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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