3個月出現11次！觸犯跟騷法核發保護令 盯梢男抗告：偶然

葉姓男子3個月內跟蹤被害女子11次，法院核發保護令，葉男指遇上對方是「偶然」，台南地院民事庭仍認定跟騷，駁回抗告。示意圖。（記者王捷攝）

2024/11/15 22:56

〔記者王捷／台南報導〕葉姓男子3個月跟蹤小花（化名）11次，除摸小花的機車座墊、拍攝照片並尾隨返家，台南地院核發保護令，葉男不服，指他在刑事一審無罪，遇上小花可能是「偶然」，不過台南地院民事庭依「優勢證據」原則認定跟騷，駁回抗告。

2022年9月間，小花的母親發現葉男尾隨小花回家，小花還發現，葉男是她打工店裡的客人，多次在營業時間及打烊後出現盯梢行為，不僅觸摸小花的機車、拍照，還多次尾隨至住家，雖然小花一開始不知道被跟蹤，但從監視器發現葉男舉動後很害怕。

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警方依據跟蹤騷擾法規定，先核發告誡書，葉男卻不聽告誡，再次出現在被害人工作地點附近，小花母親陪同小花下班時，發現葉男徘徊注視小花打工的地方，並尾隨一段距離，最終再度報案。

但在刑事告訴上，刑庭一審認為葉男的行為，很難證明與性或性別相關，沒證據顯示葉男出於迷戀、追求或控制等與性別相關的主觀意圖。此外，小花起初未察覺葉男的行為，僅在母親提醒及事後回顧監視錄影後才感到恐懼，因此判決葉男無罪，今年10月台南地檢提出上訴。

不過民庭法官認為，葉男有跟蹤的事實，依跟騷法核發保護令，禁止葉男接近被害人工作地點，並保持至少100公尺距離。

葉男提出抗告，除了刑事一審無罪外，葉男提供加油站發票作為證據，證明自己只是去小花工作地點附近加油，11次的跟蹤行為可能都是偶然。

南院民庭審理後認為，保護令主旨是防範性措施，是保障被害人生活安寧，並非刑事懲罰，加油站發票證據，不足以推翻葉男多次出現在小花工作地點附近的監視錄影證據。

刑事定罪的證據標準較高，保護令僅需依「優勢證據」原則裁定。最終法院駁回抗告，維持原核發的1年保護令，並強調若被告違反保護令，將面臨最高3年以下有期徒刑或罰金。

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