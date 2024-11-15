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    公墓夜店趴主角赴越南經營博奕爆富 生前留下一神秘紙條

    林男死前留下一紙條，上面寫著，我中毒了「我中毒了、我是台灣人、被其他越南人下毒」。（家屬提供）

    林男死前留下一紙條，上面寫著，我中毒了「我中毒了、我是台灣人、被其他越南人下毒」。（家屬提供）

    2024/11/15 15:35

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年33歲的林男在越南身亡，前妻即將在二水公墓為他舉辦「公墓夜店趴」。林男今年4月在越南過世，生前留下一張「我中毒了、我是台灣人、被其他越南人下毒」，但這張紙條又被林男身邊友人撕碎，加上死者已經火化，案件恐石沉大海，家屬如今唯一能做的就是「辦一場風光的告別式」。

    林男年僅33歲就擁有可觀財富，喜歡泡夜店的他出門總是出手闊綽，因此人緣極好，即使與前妻離婚，仍持續提供金援。前妻說「我要用您給我的錢，為您辦一場風風光光的告別式」。

    林男數年前與弟弟攜手到越南拚博奕事業，今年4月突傳中毒身亡，弟弟在林男的住處發現一張「我中毒了、我是台灣人、被其他越南人下毒」紙條，立即將其拍下，但一名林男的越籍親密友人馬上將紙條搶過來並撕掉。

    家屬原本寄望越南警方「認真」辦案，讓案件水落石出，可惜因為死者因為從事「博奕」，事涉敏感，家屬總認為，越南警方不夠積極，經歷了半年的煎熬，已死了這條心，只希望林男人生的最後一程能走得風風光光。

    林男的太太兌現承諾，為他舉辦一場風光方的告別式。（家屬提供）

    林男的太太兌現承諾，為他舉辦一場風光方的告別式。（家屬提供）

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