高雄分署「雙11購物節」 麥拉倫超跑350萬元流標

一名小朋友與法拍麥拉倫570S超跑合影。（記者蘇福男攝）

2024/11/11 13:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕法務部行政執行署高雄分署今天上午11點舉辦拍賣會，其中，3輛超跑名車0元起標，請出「高雄地檢署林志玲」主辦檢察官許萃華主持拍賣，保時捷、BMW各以300萬元成功拍出，眾所矚目的麥拉倫570S超跑，從50萬元喊價，一路追價到350萬元，但因未達底價，最終流標收場。

這場拍賣會今天上午11點在行政執行署高雄分署1樓熱鬧登場，由於有3輛新車價破千萬的超跑名車0元起標，吸引50多組各路人馬到場競標，9點半3輛超跑先開到1樓外場供競標者賞車，現場熱鬧滾滾。

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拍賣會先由行政執行官負責拍賣，但競價意願不高，後來請出「雄檢林志玲」許萃華主持，果然帶動台下車商、車友競相抬價競標，最後保時捷Macan、BMW X6等豪華休旅車，各以300萬元成功落槌。

全場矚目焦點麥拉倫570S超跑，從50萬元開始喊價，一路追價至350萬元，但因未達底價，最終流標收場，參與競拍車商指出，該麥拉倫超跑2016年9月出廠，雖內外裝新穎，車況不錯，但車牌被扣至明年9月，買來得放1年才能上路，雖入手轉賣利潤高，但扣牌等於資金要被卡1年，是最後關頭縮手主因。

高雄一群富2代籌組詐騙集團，3個月海撈4億餘元，高雄檢警查扣2間市價約7000萬元毫宅，及新車價破千萬的麥拉倫超跑、保時捷、BMW等名車，並囑託行政執行署高雄分署今天進行拍賣。

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法務部行政執行署高雄分署今天上午11點舉辦拍賣會，其中，3輛超跑名車開到外場供競標者賞車，現場熱鬧滾滾。（記者蘇福男攝）

拍賣會請出「高雄地檢署林志玲」主辦檢察官許萃華主持競標。（記者蘇福男攝）

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