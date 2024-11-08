高雄休旅車左轉擊落機車 騎士直直撞慘噴飛

監視器畫面拍下休旅車左轉時，疑未注意有直行機車行駛而來，雙方發生碰撞。（民眾提供）

2024/11/08 18:01

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區建工路與應昇路口今（8）日上午7點50分發生汽機車擦撞車禍，59歲休旅車駕駛郭女要左轉到一半，28歲許姓男子騎機車攔腰撞上，當場彈飛，機車車頭碎裂，許男身體多處擦挫傷，送醫幸無生命危險。

車禍發生在上班尖峰時間，建工路車流輛大，郭女開休旅車行經建工路往東，到應昇的T字路口，等候約15秒後左轉彎，未注意建工路對向慢車道有機車行駛而來，騎士當場撞擊休旅車倒地。

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三民二分局民族所指出，警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，駕駛、騎士酒測值都是零，郭姓女駕駛無受傷，許姓騎士多處擦挫傷，由119送往醫院醫治，沒有生命危險。

初步研判為郭女轉彎車不讓直行車先行，違反道交條例第48條第1項第6款，可處600元至1800元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

高雄市建工路與應昇路今早發生汽機車車禍，騎士全身多處擦挫傷送醫。（民眾提供）

休旅車轉彎時與機車發生碰撞，機車騎士的安全帽滾落車輪邊。（民眾提供）

休旅車右側車身被機車撞凹受損。（民眾提供）

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