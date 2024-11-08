為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄休旅車左轉擊落機車 騎士直直撞慘噴飛

    監視器畫面拍下休旅車左轉時，疑未注意有直行機車行駛而來，雙方發生碰撞。（民眾提供）

    監視器畫面拍下休旅車左轉時，疑未注意有直行機車行駛而來，雙方發生碰撞。（民眾提供）

    2024/11/08 18:01

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區建工路與應昇路口今（8）日上午7點50分發生汽機車擦撞車禍，59歲休旅車駕駛郭女要左轉到一半，28歲許姓男子騎機車攔腰撞上，當場彈飛，機車車頭碎裂，許男身體多處擦挫傷，送醫幸無生命危險。

    車禍發生在上班尖峰時間，建工路車流輛大，郭女開休旅車行經建工路往東，到應昇的T字路口，等候約15秒後左轉彎，未注意建工路對向慢車道有機車行駛而來，騎士當場撞擊休旅車倒地。

    三民二分局民族所指出，警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，駕駛、騎士酒測值都是零，郭姓女駕駛無受傷，許姓騎士多處擦挫傷，由119送往醫院醫治，沒有生命危險。

    初步研判為郭女轉彎車不讓直行車先行，違反道交條例第48條第1項第6款，可處600元至1800元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    高雄市建工路與應昇路今早發生汽機車車禍，騎士全身多處擦挫傷送醫。（民眾提供）

    高雄市建工路與應昇路今早發生汽機車車禍，騎士全身多處擦挫傷送醫。（民眾提供）

    休旅車轉彎時與機車發生碰撞，機車騎士的安全帽滾落車輪邊。（民眾提供）

    休旅車轉彎時與機車發生碰撞，機車騎士的安全帽滾落車輪邊。（民眾提供）

    休旅車右側車身被機車撞凹受損。（民眾提供）

    休旅車右側車身被機車撞凹受損。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播