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    苗栗貨車失控撞民宅波及賓士車 肇事駕駛稱：被強風吹偏失控

    苗栗縣頭份市尖豐路今（8）日上午11點多，發生一輛貨車失控衝撞路旁民宅，撞損民宅前雨遮及停放的賓士車，造成貨車乘客31歲李姓女子受傷送醫。（警方提供）

    苗栗縣頭份市尖豐路今（8）日上午11點多，發生一輛貨車失控衝撞路旁民宅，撞損民宅前雨遮及停放的賓士車，造成貨車乘客31歲李姓女子受傷送醫。（警方提供）

    2024/11/08 15:50

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市尖豐路今（8）日上午11點多，發生一輛貨車失控衝撞路旁民宅，撞損民宅前雨遮及停放的賓士車，造成貨車乘客31歲李姓女子受傷送醫；警方調查，貨車駕駛30陳姓男子沒有酒駕情事，稱被強風吹偏移才失控撞車。

    苗栗縣政府消防局勤務指揮中心於今天上午11點34分接獲報案，指頭份市尖豐路上有貨車衝撞民宅，派遣頭份分隊人車前往救援。

    消防救護人員到場，為一輛貨車衝撞路旁民宅，撞損民宅前雨遮及停放的賓士車，貨車乘客李女受輕傷，送醫救治。

    轄區頭份警分局獲報到場，肇事貨車駕駛陳男酒測值為0，稱沿尖豐路外側車道南往北方向行駛，行駛至事故地點時，因強風造成貨車往右偏移，才會失控撞上旁邊民宅車庫梁柱及賓士車。警方後續依規定處理。

    苗栗縣頭份市尖豐路今（8）日上午11點多，發生一輛貨車失控衝撞路旁民宅，撞損民宅前雨遮及停放的賓士車，造成貨車乘客31歲李姓女子受傷送醫。（警方提供）

    苗栗縣頭份市尖豐路今（8）日上午11點多，發生一輛貨車失控衝撞路旁民宅，撞損民宅前雨遮及停放的賓士車，造成貨車乘客31歲李姓女子受傷送醫。（警方提供）

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