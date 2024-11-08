為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

美籍兒少猥褻犯被查獲 今搭機驅逐出境

10月持觀光簽證入台的美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace）（中），因被發現曾有對未成年人犯猥褻罪前科，引起國內民眾恐慌，移民署昨日在台北市松山區街頭將他控制後，華勒斯願意主動返美，8日依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境。（記者朱沛雄攝）

10月持觀光簽證入台的美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace）（中），因被發現曾有對未成年人犯猥褻罪前科，引起國內民眾恐慌，移民署昨日在台北市松山區街頭將他控制後，華勒斯願意主動返美，8日依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境。（記者朱沛雄攝）

2024/11/08 12:16

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕10月持觀光簽證入台的美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace），因被發現曾有對未成年人犯猥褻罪前科，引起國內民眾恐慌，移民署昨日在台北市松山區街頭將他控制，取得他同意，願主動返美，今日依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境，上午9時50分移民署桃園專勤隊將華勒斯送至桃園國際機場，搭乘聯合航空UA872航班出境。

根據美國在台協會（AIT）提供訊息指出，43歲美籍人士華勒斯，2001年在美國俄勒岡州涉及對未成年人犯猥褻罪，判刑90天、緩刑2年，註記為性犯罪者，他於10月2日清晨搭機來台。移民署表示，華勒斯在台期間雖未有犯罪行為，但依入出國及移民法第18條規定，以對方「在外國有犯罪紀錄」，及「申請來我國的目的有虛偽陳述或隱瞞重要事實」，將他驅逐出境。

移民署昨日在台北市松山街頭將華勒斯控制行動後，先進行人身識別查證，並追查對方在台期間行蹤，華勒斯最後願意主動返回美國，今日上午由移民署桃園專勤隊人員帶同至桃園機場搭機。

移民署昨日在台北市松山區街頭將華勒斯控制後，華勒斯願意主動返美，8日依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境。（記者朱沛雄攝）

移民署昨日在台北市松山區街頭將華勒斯控制後，華勒斯願意主動返美，8日依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
旅行社露營領隊竟是惡狼！8天內連續對4名國中男生伸魔掌
2024/11/04 17:32

旅行社露營領隊竟是惡狼！8天內連續對4名國中男生伸魔掌
美籍猥褻兒少犯入台行蹤不明 移民署緊急尋人：將依法驅逐出境
2024/11/05 18:57

美籍猥褻兒少犯入台行蹤不明 移民署緊急尋人：將依法驅逐出境
impression

薪水低支出高？想無痛投資這樣做是關鍵⋯
美國前參議員慢跑驚傳遭猥褻 警方逮捕嫌疑人
2023/11/11 10:13

美國前參議員慢跑驚傳遭猥褻 警方逮捕嫌疑人
捷運猥褻2女 調查官拔官 判1年4月
2024/07/30 05:30

捷運猥褻2女 調查官拔官 判1年4月
impression

only雙11電烤盤大降價 購買指定商品再送洗碗機等總價破3萬好禮
美籍色狼台北尋獲 將驅逐出境
2024/11/08 05:30

美籍色狼台北尋獲 將驅逐出境
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播