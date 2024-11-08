美籍兒少猥褻犯被查獲 今搭機驅逐出境

10月持觀光簽證入台的美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace）（中），因被發現曾有對未成年人犯猥褻罪前科，引起國內民眾恐慌，移民署昨日在台北市松山區街頭將他控制後，華勒斯願意主動返美，8日依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境。（記者朱沛雄攝）

2024/11/08 12:16

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕10月持觀光簽證入台的美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace），因被發現曾有對未成年人犯猥褻罪前科，引起國內民眾恐慌，移民署昨日在台北市松山區街頭將他控制，取得他同意，願主動返美，今日依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境，上午9時50分移民署桃園專勤隊將華勒斯送至桃園國際機場，搭乘聯合航空UA872航班出境。

根據美國在台協會（AIT）提供訊息指出，43歲美籍人士華勒斯，2001年在美國俄勒岡州涉及對未成年人犯猥褻罪，判刑90天、緩刑2年，註記為性犯罪者，他於10月2日清晨搭機來台。移民署表示，華勒斯在台期間雖未有犯罪行為，但依入出國及移民法第18條規定，以對方「在外國有犯罪紀錄」，及「申請來我國的目的有虛偽陳述或隱瞞重要事實」，將他驅逐出境。

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移民署昨日在台北市松山街頭將華勒斯控制行動後，先進行人身識別查證，並追查對方在台期間行蹤，華勒斯最後願意主動返回美國，今日上午由移民署桃園專勤隊人員帶同至桃園機場搭機。

移民署昨日在台北市松山區街頭將華勒斯控制後，華勒斯願意主動返美，8日依入出國及移民法予以驅逐出境，未來不得入境。（記者朱沛雄攝）

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