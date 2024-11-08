為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

美籍兒少猥褻犯被驅逐出境 移民署桃市專勤隊：他曾到旅館打工

美國籍男子華勒斯（中）被移民署驅逐出國。（桃園市專勤隊提供）

美國籍男子華勒斯（中）被移民署驅逐出國。（桃園市專勤隊提供）

2024/11/08 11:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace），10月2日持觀光簽證入台，卻因被發現曾有對未成年人犯猥褻罪前科，引起民眾恐慌，移民署桃園市專勤隊今天（8日）上午，已因違反「入出國及移民法」等相關規定將他驅逐出國，專勤隊表示，華勒斯經友人介紹，曾於台北市1處旅館從事打掃、清潔等臨時工作，顯與他入台的許可目的不符。

專勤隊指出，華勒斯是以觀光旅遊目的來台，10月2日從桃園國際機場搭乘捷運到台北車站後，再搭計程車前往北市1處飯店居住4天後，又透過網路搜尋到北市松山區1處大樓分租雅房居住；在台停留期間，華勒斯經友人介紹，曾於北市1處旅館，從事打掃、清潔等臨時工作，與他申請來台的許可目的「觀光」並不相符。

華勒斯曾在國外有犯罪紀錄，來台又從事臨時工作，移民署已因他違反入出國及移民法第12條、第18條等規定，將他強制驅逐出國並於上午已搭機遣返回美國，專勤隊表示，未來也會管制華勒斯再入台，以確保民眾與社會的安全；至於華勒斯來台工作部分，也將追究涉及非法僱用的相關人員責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
美性侵犯來台出沒雙北地區 未在台涉不法移民署無權強制行為
2024/11/07 14:06

美性侵犯來台出沒雙北地區 未在台涉不法移民署無權強制行為
美籍兒少猥褻犯北市查獲 移民署決議驅逐出境
2024/11/07 18:45

美籍兒少猥褻犯北市查獲 移民署決議驅逐出境
impression

南科持續擴廠 「西港双贏」2字頭首當受惠
美籍兒少猥褻犯願返美 移民署今驅逐出境
2024/11/08 10:15

美籍兒少猥褻犯願返美 移民署今驅逐出境
美籍性侵犯入台行蹤不明引恐慌 鄭英耀：全面清查兒童美語補習班
2024/11/07 10:51

美籍性侵犯入台行蹤不明引恐慌 鄭英耀：全面清查兒童美語補習班
impression

白冰冰直播忘開濾鏡 容貌露出驚眾人
美籍色狼台北尋獲 將驅逐出境
2024/11/08 05:30

美籍色狼台北尋獲 將驅逐出境
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播