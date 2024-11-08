美籍兒少猥褻犯被驅逐出境 移民署桃市專勤隊：他曾到旅館打工

美國籍男子華勒斯（中）被移民署驅逐出國。（桃園市專勤隊提供）

2024/11/08 11:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕美國籍男子華勒斯（Levi Forrest Wallace），10月2日持觀光簽證入台，卻因被發現曾有對未成年人犯猥褻罪前科，引起民眾恐慌，移民署桃園市專勤隊今天（8日）上午，已因違反「入出國及移民法」等相關規定將他驅逐出國，專勤隊表示，華勒斯經友人介紹，曾於台北市1處旅館從事打掃、清潔等臨時工作，顯與他入台的許可目的不符。

專勤隊指出，華勒斯是以觀光旅遊目的來台，10月2日從桃園國際機場搭乘捷運到台北車站後，再搭計程車前往北市1處飯店居住4天後，又透過網路搜尋到北市松山區1處大樓分租雅房居住；在台停留期間，華勒斯經友人介紹，曾於北市1處旅館，從事打掃、清潔等臨時工作，與他申請來台的許可目的「觀光」並不相符。

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華勒斯曾在國外有犯罪紀錄，來台又從事臨時工作，移民署已因他違反入出國及移民法第12條、第18條等規定，將他強制驅逐出國並於上午已搭機遣返回美國，專勤隊表示，未來也會管制華勒斯再入台，以確保民眾與社會的安全；至於華勒斯來台工作部分，也將追究涉及非法僱用的相關人員責任。

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