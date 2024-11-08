罰不怕！彰化鐵工第7次酒駕求易科罰金 法官要他蹲苦窯

彰化吳姓鐵工地7次酒駕，一審與二審都判刑7月，必須入獄執行，圖為警方取締酒駕勤務，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

2024/11/08 11:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣從事鐵工的吳姓男子，今年（2024年）2月27日上午於住處喝自釀的苦瓜酒，騎機車於彰化縣芳苑鄉被警方攔查，酒測達0.37毫克，他聲明判處可易科罰金之刑，法院卻認為他已經是第7次酒駕，之前6次都判處罰金或拘役（得易科罰金）之刑，吳男始終沒有警惕，如果再判可易科罰金之刑，將使吳男有僥倖之心，依公共危險罪重判徒刑7月，必須入獄蹲苦窯，全案判決確定。

判決書指出，國中畢業從事鐵工的吳男，之前有6次酒駕紀錄，第5與第6次，分別判處有期徒刑6月及併科罰金1萬元、6月及併科罰金6萬元，合併執行11月（可易科罰金）及併科罰金6萬5000元，於2019年執行完畢，他卻又於今年2月27日上午酒駕，彰化地檢署聲明，吳男於5年內故意再犯這件酒駕，顯見他對於刑罰反應力乃屬薄弱，仍難收矯治之效，依累犯規定予以加重量刑。

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彰化地方法院一審認同檢方的聲明，判處徒刑7月，應入獄執行，吳男上訴二審，他承認喝酒後騎機車，他以為酒退了，客戶一直找他，他才騎機車出門幫客戶整修住宅，希望判可以易科罰金之刑，讓他免除入獄。

高等法院台中分院二審認為，吳男前6次酒駕，都是判處罰金刑、拘役刑、得易科罰金之刑，仍無悔改之意，亦未能足以矯正他的酒駕行為，倘仍使他受得易科罰金的處罰，不僅使他心存僥倖，且對社會秩序的維護亦有不利影響，據此駁回上訴，維持7月徒刑，必須入獄執行，全案判決確定。

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